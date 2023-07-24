Резников заявил об «11 друзьях Оушена», помогающих Украине с F-16

Великобритания, Дания, Польша, Нидерланды и другие страны договорились обучить украинских пилотов. Резников сравнил их с «11 друзьями Оушена». Москва осуждает поставки Киеву западной военной техники

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Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 начнется в августе, тренировки займут не менее полугода и, по оптимистичным прогнозам, к следующей весне самолеты могут появиться в небе над Украиной. Об этом CNN заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Он пошутил, что коалиция из 11 государств, которые взяли обязательство помочь Украине в подготовке пилотов, называется «11 друзей Оушена».

Пилоты пройдут тренировки, скорее всего, в Нидерландах и Дании. В Польше и Великобритании, возможно, будут интенсивные занятия для технических специалистов, поскольку техобслуживание истребителей — серьезная задача, отметил министр.

Резников подчеркнул, что, если бы Киев обладал этими истребителями уже сейчас, это помогло бы ВСУ добиться большего прогресса. Он пояснил: «Если у вас есть более совершенное, более современное оружие, оно будет более эффективным».

Президент Украины Владимир Зеленский говорил об обещании со стороны западных партнеров «мощного» количества истребителей. Он признавал, что из-за отсутствия у Украины современных истребителей преимущество в небе у России. «Но мотивация у нас сильнее, поэтому я уверен в нашей победе. <...> До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно», — подчеркнул глава государства.

Москва видит в поставках западных истребителей в распоряжение Украины «серьезную опасность дальнейшего втягивания» НАТО в конфликт. «Но если они будут располагаться на авиабазах за границей Украины, а использоваться в боевых действиях, мы должны будем посмотреть на то, как нам поражать и где нам поражать те средства, которые используются в боевых действиях против нас», — предупредил президент Владимир Путин. Кремль при этом исключил, что самолеты могут в таком случае уничтожать за пределами Украины.