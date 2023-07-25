Кремль отказался принять план генсека ООН по продолжению зерновой сделки

Песков рассказал об обещании генсека ООН, что «когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей». Москву это не устраивает, она вернется к сделке, когда будут выполнены ее требования, добавил он

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Генсек ООН Антонио Гуттериш предложил России вернуться к зерновой сделке, но Москва готова незамедлительно возобновить выполнения соглашения лишь при выполнении собственных условий. Об этом сообщил представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В письме Гутерриша излагался опять некий план действий и обещания того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что сделка «де-факто так и не была исполнена».

Москва не стала продлевать свое участие в зерновой сделке, объявив, что не выполняются условия соглашения, которые предусматривают снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Минобороны объявило, что с 20 июля «все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения». Черноморский флот провел учения по изоляции района Черного моря и уничтожению вероятного противника.

«Безусловно, рассмотрим возможность вернуться в нее, но только при одном условии: если будут в полном объеме учтены, а главное — реализованы, именно реализованы, все без исключения ранее согласованные принципы участия России в этой сделке», — сказал президент Владимир Путин о судьбе зерновой сделки.



Генсек ООН направил обращение президенту Владимиру Путину, намереваясь «устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море».

Киев заявил о готовности продолжить экспорт зерна, несмотря на возникшие риски. За продление сделки выступила Турция, которая была одним из участников соглашения. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал договоренности примером дипломатического успеха, указав, что подобная сделка позволила избежать продовольственного кризиса во многих странах.