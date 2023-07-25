Кремль назвал условие вывоза зерна из Украины через Литву

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Главное для Москвы, чтобы разные каналы поставок зерна не использовались Киевом в военных целях и для нападений на Россию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал предложение Литвы использовать балтийские порты для экспорта зерна с Украины, передает корреспондент РБК.

Использование портов Балтийского моря для транзита украинской сельхозпродукции Песков назвал суверенным правом государств, которые поддержат предложение Литвы.

«Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях и в целях осуществления террористических нападений на нашу территорий. С этим мы будем продолжать бороться», — сказал Песков.

О предложении Литвы к ЕС использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна после провала зерновой сделки накануне сообщило агентство AFP со ссылкой на письмо, отправленное литовскими министрами в Еврокомиссию. В послании говорится, что порты Балтийского моря могут служить «надежной альтернативой» для транзита украинской сельхозпродукции, в том числе зерновых, — через них ежегодно можно перевозить 25 млн т зерна.

Еще на прошлой неделе генеральный директор Клайпедского морского порта Альгис Латакас заявил о готовности порта обеспечить стопроцентное обслуживание части украинского зерна. По словам Латакаса, порт может принимать 10–15 млн т зерна.

17 июля Россия приостановила свое участие в зерновой сделке, которая была заключена при посредничестве Турции и ООН летом 2022 года. В качестве причины Москва назвала невыполнение второй части соглашения о российском экспорте сельхозпродукции и удобрений. LRT узнал, что Евросоюз готов выслушать обращения России по вопросу условий продления экспорта украинского зерна, однако Литва вместе с союзниками выступила против ослабления международных санкций в отношении России ради зернового соглашения.