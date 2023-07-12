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Генсек ООН написал Путину письмо с предложениями по зерновой сделке

Генсек ООН Гутерриш направил Путину письмо с предложениями по зерновой сделке
В письме речь идет о вопросе финансовых операций через Россельхозбанк, сообщил представитель генсека ООН. Москва называла переподключение этого банка к SWIFT условием продления зерновой сделки
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Ralph Teddy Erol / Reuters)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложениями по реализации российской части зерновой сделки, заявил представитель генсека Стефан Дюжаррик. Действие соглашения истекает 17 июля.

По словам Дюжаррика, предложения Гутерриша касаются улучшения выполнения сделки ради того, чтобы ее сохранить.

«Цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море», — уточнил представитель генсека ООН (цитата по Reuters).

Гутерриш выразил готовность к дальнейшим контактам с Москвой по этому вопросу, добавил Дюжаррик.

Россия и Украина в июле 2022 года по отдельности заключили соглашение с Турцией и ООН по вывозу зерна из черноморских портов. Сделка неоднократно продлевалась, на настоящий момент ее действие истекает 17 июля. Москва заявляла, что положения, касающиеся содействию экспорта российской сельхозпродукции и удобрений, не выполняются. В начале июля МИД сообщил, что оснований для продления соглашения нет.

В качестве необходимых условий для дальнейшего выполнения сделки российская сторона называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

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В мае Евросоюз отказался переподключать Россельхозбанк к SWIFT до завершения конфликта на Украине. Банк был отключен от системы в июне 2022 года в рамках западных санкций против России.

В начале июля The Financial Times со ссылкой на источники писала, что Евросоюз изучает предложение Москвы создать и подключить к SWIFT «дочку» Россельхозбанка. Идея обсуждалась на саммите ЕС в Брюсселе, сторонники этой схемы считают ее «наименее худшим вариантом» для того, чтобы Россия согласилась продлить зерновую сделку.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ООН Зерновая сделка Антонио Гутерриш Владимир Путин
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