Минобороны провело учения по изоляции района Черного моря

Черноморский флот отработал задержание судна-нарушителя и уничтожение условного противника. После приостановления участия России в зерновой сделке ведомство предупредило о небезопасности судоходства в некоторых районах акватории

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Корабли и авиация флота провели учения по изоляции района Черного моря, временно закрытого для судоходства, сообщили в Минобороны России.

Черноморский флот отработал задержание судна-нарушителя, а также произвел пуски противокорабельных крылатых ракет по мишени в северо-западной части моря. Ракетный катер «Ивановец» поразил цель, условный противник был уничтожен.

В середине июля, спустя год действия зерновой сделки, российская сторона не стала ее продлевать. Договоренности по экспорту зерна из украинских портов «фактически прекратили свое действие сегодня», подчеркнули в Кремле 17 июля. Москва пообещала вернуться к соглашению как только будет выполнена российская часть договоренностей, предусматривающая снятие препятствий для экспорта российской агропродукции и удобрений.

Российское Минобороны затем объявило, что с полуночи 20 июля «все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения». Страны, под флагами которых появятся суда, ведомство будет рассматривать в качестве вовлеченных в военный конфликт на стороне Украины. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены «временно опасными для судоходства».

«Мы готовы пойти на любые риски. Я думаю, что наше послание миру просто: нам [в сделке] не нужна Россия», — сообщили в украинском МИДе. Украинский посол в Турции Василий Боднар предположил, что суда могут пойти не по ранее согласованному в Москвой маршруту, а через территориальные воды Румынии и Болгарии.