Власти решили отказаться от поэтапного повышения призывного возраста

Призывной возраст увеличат в России до 30 лет с 1 января 2024 года

Если поправки одобрят, россиян призывать в армию смогут в возрасте от 18 до 30 лет уже со следующего года. Депутаты поменяли позицию всего за сутки, еще накануне Картаполов говорил о поэтапном повышении верхней планки

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Призывной возраст будет расширен до границ в 18–30 лет с 1 января 2024 года, следует из внесенных в Госдуму поправок. Поэтапного повышения призывного возраста проект закона не предусматривает.

«С учетом военно-политической обстановки предлагается установить, что принятый федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, которые касаются повышения призывного возраста и которые предлагаются к вступлению в силу с 1 января 2024 года», — говорится в таблице поправок.

Изначально законопроект, внесенный в Госдуму в июне, предусматривал переходный период до 2026 года. Планировалось, что призывной возраст в 2024 году составит от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года — от 21 года до 30 лет. С этой идеей выступил министр обороны Сергей Шойгу, а президент Владимир Путин ее поддержал.

«Вместо сопляка, которого призывают сразу после школы, будут призывать достаточно взрослого человека: он окончил школу, отучился либо в среднем специальном учебном заведении и получил профессию, либо он уже поработал, либо он поступил в вуз и принял решение пойти в военный учебный центр или нет», — пояснял смысл поправок глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Однако 21 июля стало известно, что нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года. Таким образом, границы призывного возраста оказались не сдвинуты, а расширены — с 18 до 30 лет.

«Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет», — так на этот раз объяснял новые изменения Картаполов. Он утверждал, что «это право гражданина, поэтому мы расширили права, а никак их не сократили».

При этом накануне, 24 июля, Картаполов заявил, что верхнюю планку призывного возраста все-таки планируется повышать поэтапно на год с 2024 года, чтобы к 2026-му она достигла 30 лет.

Поправки о повышении призывного возраста рассмотрят сразу в двух чтениях 25 июля.