Дума рассмотрит поправки о призывном возрасте в двух чтениях 25 июля

На прошлой неделе была внесена поправка, согласно которой нижняя граница призывного возраста останется на уровне 18 лет. В Совфеде выступили против нее

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Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста во вторник, 25 июля, в двух чтениях, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает «Интерфакс».

«Мы его подготовим, времени нет, будем предлагать во втором и третьем», — сказал он. Депутат добавил, что в одной из поправок «расширяются возможности по подписанию контракта для военнослужащих, в том числе и по призыву».

На этапе первого чтения законопроекта предлагалось поэтапное повышение призывного возраста по нижней границ— с 18 лет до 21 года в течении трех лет. Верхняя граница должна была вырасти сразу с 27 до 30 лет.

21 июля Картаполов сообщил, что его комитет ко второму чтению одобрил поправку, которая сохраняет нижнюю границу призывного возраста на уровне 18 лет, но при этом все равно повышает верхнюю до 30 лет. Он пояснял, что депутатам поступало много обращений от желающих пойти служить именно в 18 лет и они «не могли не отреагировать» на них. Депутат добавил, что новые нормы заработают с 2024 года и не коснутся осеннего призыва в этом году.

Против увеличения периода призывного возраста выступил глава комитета по обороне Совета Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев. Он заявил, что верхняя палата готова рассмотреть вопрос изменения границ призывного возраста на следующей неделе, но только если нижняя граница будет поднята до 21 года, как планировалось. «По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет», — подчеркнул он. Бондарева поддержал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.

Комментируя высказывание сенатора, Картаполов отметил, что на заседании комитета по обороне Госдумы присутствовал официальный представитель Минобороны, который поддержал предложенные изменения. «Мы никогда не делаем голословных заявлений. Мы работаем по регламенту [Госдумы] и по Конституции. <...> Если бы Министерство обороны не поддержало [эту инициативу], зачем бы нам, депутатам, которые представляют комитет по обороне, предлагать другие видения этого процесса? Они сказали, что им это нужно. Мы с учетом тех обращений, которые у нас были, поддержали коллег», — пояснил РБК депутат.