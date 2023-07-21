В Совфеде напомнили Думе позицию Путина о призывном возрасте с 21 года

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В законопроекте, касающемся изменений призывного возраста, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны Сергей Шойгу и что поддержал президент Владимир Путин: нижняя граница призывного возраста должна быть 21 год, верхняя — 30 лет, написал в Telegram глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

В середине июня Госдума поддержала законопроект в первом чтении. Но 21 июля глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что власти решили не повышать нижний предел призывного возраста до 21 года. По его словам, «главная поправка, что верхний предел — это 30 лет».

Как заявил Бондарев, если Госдума примет законопроект не позже 27 июля, то Совет Федерации будет готов его рассмотреть 28 июля на пленарном заседании, «но с поправкой об увеличении призывного возраста до 21 года». По его словам, поправка о сохранении нижней планки призывного возраста на уровне 18 лет при одновременном повышении верхней до 30 лет в комитет Совета Федерации по обороне и безопасности не поступала и в нем не обсуждалась.

«В законе важно четко закрепить верхнюю и нижнюю «возрастную планку» призывников. По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет», — заявил Бондарев.

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