Как Дума и Совфед поспорили из-за изменения призывного возраста

В Думе предложили увеличить период призыва в армию на три года — с 18 до 30 лет. Депутаты говорят, что ежегодное число призывников увеличивать не будут. В Совфеде настаивают на том, чтобы поднять нижнюю границу призыва до 21 года

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Комитет по обороне Госдумы в пятницу, 21 июля, сообщил, что одобрил поправку, увеличивающую возрастной период, в который молодых людей можно призывать в армию, на три года — с 18 до 30 лет. Ранее о внесении этой поправки известно не было, власти анонсировали повышение призывного возраста с 18 до 21 года при увеличении верхней планки призыва с 27 до 30 лет. Станут ли после этого призывать больше человек на военную службу, как оценивают инициативу демографы и почему в Совфеде выступили против поправки — в материале РБК.

Изменения предлагаются к законопроекту, внесенному в Госдуму в марте. На этапе первого чтения в нем предлагалось поэтапное повышение призывного возраста: в течение трех лет нижняя граница должна была повыситься с 18 лет до 21 года, а верхняя — с 27 до 30 лет, но сразу. Таким образом, общее число лет, в течение которых молодых людей могли призвать на службу, после переходного периода осталось бы прежним. Авторы законопроекта, в том числе глава комитета по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, поясняли, что таким образом повысится качество призывного контингента и в армию будут приходить не «вчерашние школьники», а более самостоятельные люди, имеющие профессию.

Однако утром в пятницу Картаполов сообщил, что его комитет ко второму чтению одобрил поправку, которая сохраняет нижнюю границу призывного возраста на уровне 18 лет, но при этом все равно повышает верхнюю до 30 лет. Он пояснял, что депутатам поступало много обращений от желающих пойти служить именно в 18 лет и они «не могли не отреагировать» на них.

При этом вечером того же дня против увеличения периода призывного возраста выступил глава комитета по обороне Совета Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев. Он заявил, что верхняя палата готова рассмотреть вопрос изменения границ призывного возраста на следующей неделе, но только если нижняя граница будет поднята до 21 года, как планировалось. «По моему мнению, должно быть закреплено то, о чем говорил министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу на коллегии и что поддержал президент России Владимир Владимирович Путин: нижняя граница призывного возраста должна составлять 21 год, верхняя — 30 лет. При этом нужно предусмотреть право поступать на военную службу с 18 лет по собственному желанию — по письменному обращению самого гражданина в военкомат, но и то только в том случае, если призывая комиссия сочтет его пригодным к службе», — подчеркнул он.

Сенатор отметил, что если нижнюю границу планируется оставить на прежнем уровне, то верхнюю также целесообразно не менять, «чтобы не нарушать пропорции, искусственно не пролонгировать призывной возраст». «Это логично и справедливо», — отметил Бондарев.

Комментируя это высказывание, Картаполов пояснил, что на заседании комитета по обороне Госдумы присутствовал официальный представитель Минобороны, который поддержал предложенные изменения. «Мы никогда не делаем голословных заявлений. Мы работаем по регламенту [Госдумы] и по Конституции. <...> Если бы Министерство обороны не поддержало [эту инициативу], зачем бы нам, депутатам, которые представляют комитет по обороне, предлагать другие видения этого процесса? Они сказали, что им это нужно. Мы с учетом тех обращений, которые у нас были, поддержали коллег», — пояснил РБК депутат.

Он добавил, что Виктор Бондарев как сенатор обладает правом законодательной инициативы и может внести законопроект, предлагающий иные изменения призывного возраста. «Если он хочет, пусть внесет законопроект, мы его рассмотрим. Пусть он его отстоит перед нами вместе с коллегами из Минобороны. Если он нас убедит, мы его поддержим», — добавил Картаполов.

Бондарева поддержал глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас. «Полностью согласен с коллегой сенатором, героем России Виктором Бондаревым. Общее правило — 21 год и 30 лет — возраст призыва на срочную службу», — написал он в Telegram.

Вырастет ли ежегодная квота призывников

Депутаты утверждают, что ежегодная квота призывников не станет больше. Как пояснил Картаполов, число людей, ежегодно призываемых в армию, — «практически константа».

«Это количество никак не возрастет. Просто у Министерства обороны и военных комиссариатов появится возможность отбирать наиболее готовых к службе в армии людей. Независимо от того, сколько ему лет: 18, 21 или 25. Ежегодная квота никак не будет увеличиваться», — уверяет депутат.

Такого же мнения придерживается его первый заместитель в комитете полковник Андрей Красов. «Сейчас Вооруженные силы Российской Федерации комплектуются большей частью военнослужащими по контракту и мы видели, что начиная с 2012 года количество военнослужащих, проходящих службу по призыву, сокращалось», — пояснил он. Депутат напомнил, что в этот весенний призыв, который завершился 15 июля, на службу призвали 147 тыс. человек. Если предположить, что осенью призовут примерно столько же, то общее число срочников в год составит менее 300 тыс. человек, подчеркнул он.

Как изменится призывной контингент с введением новых правил

Научный сотрудник Института экономической политики им. Гайдара Игорь Ефремов утверждает, что, исходя из данных текущего статистического учета населения в прошлом году (без учета миграции в 2022-м и последующих годах), численность призывного контингента по старым правилам призыва в 2023 году составляет 6,78 млн человек, в 2024 году — 6,8 млн чел. и затем ежегодно будет увеличиваться приблизительно на 100 тыс. человек. При расширении возрастных границ призыва с 18 до 30 лет в 2024 году численность контингента составит 9,14 млн человек, в 2025 году — 9,13 млн человек, в 2026 году — 9,16 млн человек, в 2027 году — 9,28 млн человек и к 2030 году вырастет до 9,9 млн человек.

«Здесь важно учитывать, что это оценки на основе половозрастного состава населения России из текущего учета населения. По результатам переписи населения 2021 года оценки численности населения были повышены, поскольку перепись обнаружила значительное ранее неучтенное население. В реальности часть этих добавочных молодых мужчин может быть результатом ошибки — двойного учета в переписи (по месту регистрации и по месту фактического проживания), а часть недоучтенными мигрантами, среди которых много иностранных граждан, не подлежащих призыву», — поясняет демограф.

Ефремов также напоминает, что на динамику призывного контингента влияет миграция, однако определить, сколько человек уехали из России, например после объявления частичной мобилизации, практически невозможно.

Кроме того, в эту оценку численности призывного контингента на основе данных Росстата входят иностранные граждане, не подлежащие призыву, которые имеют в России постоянную либо временную регистрацию. Таких людей в России сотни тысяч, но существующие открытые данные МВД (которое отвечает за регистрационный учет иностранных граждан и россиян) не позволяют оценить половозрастной состав иностранцев и, соответственно, их долю в этом условном призывном контингенте, из которого их необходимо вычесть, поясняет эксперт.

Также, помимо иностранцев и уехавших из России в 2022 году россиян, эти данные о постоянном населении России включают в себя недоучет эмиграции россиян за предыдущие годы — мужчин, которые уехали из России, как минимум, после 2010 года (предыдущей переписи населения), но не снялись с постоянной регистрации в России. «В сумме иностранцы, накопленный недоучет эмиграции и ошибки при переписи населения могут завышать эти оценки призывного контингента до 5–10% от его численности», — подчеркивает Ефремов.

Он напоминает, что необходимо учитывать и то, что в расширенные границы призыва по возрасту попадут уже отслужившие в более молодом возрасте либо изначально не подлежащие призыву.

«Несмотря на формально большое количественное расширение потенциального призывного контингента, я не думаю, что вооруженным силам удастся призвать большое количество мужчин из группы 27–29 лет. Скорее выполнение будущих планов призыва может произойти за счет тех мужчин от 18 до 29 лет, которых военные комиссариаты смогут найти благодаря доступу к объединенным базам персональных данных разных государственных ведомств», — заключает Ефремов.

Демограф Алексей Ракша, в свою очередь, напоминает, что на начало 2023 года в России, по данным Росстата, было 6,7 млн мужчин в возрасте от 21 года до 29 лет. Однако с учетом погрешностей данных переписи 2021 года более справедливой будет оценка в 6,5 млн человек, считает эксперт. При расширении возрастных рамок до диапазона 18–29 лет число зарегистрированных мужчин увеличивается на 2,3 млн официально и 2,2 млн по экспертной оценке.