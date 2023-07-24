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Власти решили поэтапно повысить верхнюю границу призывного возраста

Картаполов: верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет планируют повышать поэтапно
На этапе первого чтения предлагалось поэтапное повышение призывного возраста только по нижней границе, при этом верхняя должна была вырасти сразу с 27 до 30 лет
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости
Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Верхнюю планку призывного возраста планируется повышать поэтапно на год с 2024 года, чтобы к 2026-му она достигла 30 лет, сообщил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

На этапе первого чтения законопроекта предлагалось поэтапное повышение призывного возраста только по нижней границе — с 18 лет до 21 года в течение трех лет. Верхняя граница должна была вырасти сразу с 27 до 30 лет.

Ранее депутат заявил, что Госдума рассмотрит поправки о повышении призывного возраста сразу в двух чтениях 25 июля. Он уточнял, что в одной из поправок «расширяются возможности по подписанию контракта для военнослужащих, в том числе и по призыву».

21 июля Картаполов сообщил, что его комитет ко второму чтению одобрил поправку, которая сохраняет нижнюю границу призывного возраста на уровне 18 лет, но при этом все равно повышает верхнюю до 30 лет. Он объяснил решение тем, что депутатам поступало много обращений от желающих пойти служить именно в 18 лет и они «не могли не отреагировать» на них. Депутат добавил, что новые нормы заработают с 2024 года и не коснутся осеннего призыва в этом году.

Против увеличения периода призывного возраста выступили глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас и глава комитета по обороне Совета Федерации генерал-полковник Виктор Бондарев. Последний заявил, что верхняя палата готова рассмотреть вопрос изменения границ призывного возраста на следующей неделе, но только если нижняя граница будет поднята до 21 года, о чем ранее говорили министр обороны Сергей Шойгу и президент Владимир Путин.

Комментируя высказывание сенатора, Картаполов отметил, что на заседании комитета по обороне Госдумы присутствовал официальный представитель Минобороны, который поддержал предложенные изменения. «Мы никогда не делаем голословных заявлений. Мы работаем по регламенту [Госдумы] и по Конституции. <...> Если бы Министерство обороны не поддержало [эту инициативу], зачем бы нам, депутатам, которые представляют комитет по обороне, предлагать другие видения этого процесса? Они сказали, что им это нужно. Мы с учетом тех обращений, которые у нас были, поддержали коллег», — заявил РБК депутат.

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С инициативой установить призывной возраст в России с 21 года до 30 лет выступил Шойгу в декабре 2022 года. Он посчитал, что такие меры позволят укрепить безопасность страны из-за стремления НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии. Идею поддержал Владимир Путин.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Илья Пламенев Илья Пламенев
Андрей Картаполов Призывной возраст Госдума
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