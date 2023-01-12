Кремль сообщил о поддержке Путиным идеи повысить призывной возраст

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Президент Владимир Путин «концептуально поддержал» идею повышения призывного возраста, но «аргументация должна быть предоставлена министерством обороны», сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Радио Маяк».

«Детали, оформление этой идеи, это в качестве первоисточника нужно и следует воспринимать информацию от министерства обороны», — добавил он.

Поэтапно увеличить возраст призыва в армию — с 18 до 21 года, а верхний порог повысить до 30 лет, 21 декабря предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он счел, что такие меры позволят укрепить безопасность России из-за стремления НАТО нарастить «военный потенциал» у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии.

Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, сообщил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, до весеннего призыва (обычно длится с 1 апреля по 15 июля) каждый военкомат будет разбираться, сколько призывников попадают под новые требования, а затем будут обязаны «привести эти данные в соответствие с военным заданием».

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