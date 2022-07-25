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Военная операция на Украине ,  

Эксперты предсказали изменение тактики боевых действий на Украине

Спустя пять месяцев после начала военной спецоперации российская армия взяла под контроль ЛНР и объявила о подготовке к новому этапу. Военные эксперты прогнозируют изменение тактики боевых действий в ДНР
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости
Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Итоги пятого месяца

Главными итогами пятого месяца военной спецоперации России на Украине стали переход под полный контроль российской армии Луганской народной республики, оставление острова Змеиный и подписание соглашения между Москвой, Киевом, Стамбулом и ООН по экспорту зерна с Украины.

Российские военные не стали штурмовать оставшиеся в ЛНР неподконтрольные города — Северодонецк и его город-спутник Лисичанск, но заблокировали пути снабжения Лисичанска и окружили украинские войска к югу от него. Наступление осуществлялось двумя крупными группировками, которые двигались навстречу друг другу с юга и с запада. Имея огневое превосходство, российские войска могли пресечь пути отхода украинских войск из Северодонецка и Лисичанска. 25 июня украинские войска покинули Северодонецк, а спустя несколько дней и Лисичанск.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Вплоть до первых дней этого месяца Лисичанск оставался последним в Луганской народной республике подконтрольным Киеву городом. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что российскими вооруженными силами и Народной милицией ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

В середине июля Путин присвоил звание Героя России двум генералам, участвовавшим во взятии Лисичанска: командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву. Войска группировки «Центр» под командованием Лапина совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска и полностью освободили Луганскую область, говорилось в докладах Минобороны.

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Планы наступления

На следующий день после доклада Шойгу о взятии ЛНР Путин заявил, что подразделения, которые участвовали в активных боевых действиях на луганском направлении, должны отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности». «Другие воинские соединения, включая группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу», — добавил президент.

29 марта Шойгу заявлял, что начинается второй этап специальной военной операции, целью которого будет освобождение территорий ЛНР и ДНР. После взятия Лисичанско-Северодонецкой агломерации предстоит борьба за Славянск и Краматорск, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Василий Кашин. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения о формировании по всей России новых батальонов добровольцев, которых отправят в зону боевых действий, отметил он.

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Фото:Кирилл Нортон / РИА Новости

«Реальная численность этих батальонов нам неизвестна, но сообщений много. Очевидно, имеет место кампания по повышению численности группировки российских войск на Украине и, таким образом, подготовке к новому этапу наступательных боевых действий», — пояснил Кашин. По его словам, место формирования наибольшего количества таких батальонов — это Чечня, туда прибывают добровольцы и из других регионов.

Известно также о формировании батальонов в Башкирии, Карелии, Кировской области, Московском регионе, Мурманской и Нижегородской областях, Перми, Приморье, Татарстане, Челябинской и Тюменской областях. Помимо батальонов идет активный набор контрактников и в обычные части российской армии, а также в подразделения группы Вагнера и другие формирования, отметил он.

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В то же время у украинской стороны за последний месяц появились и начали активно ею применяться реактивные системы залпового огня HIMARS. Это привело к росту потерь российской стороны и потребовало выработки мер противодействия, говорит Кашин. Но HIMARS у Украины пока меньше, чем было подобных тяжелых высокоточных реактивных систем залпового огня у Азербайджана во время второй карабахской войны, также их меньше, чем подобных систем у России, отмечает он. «Но если раньше была деградация украинских возможностей по нанесению дальних высокоточных ударов, потому что они потратили уже большую часть того вооружения, которое у них было, или оно было уничтожено, то теперь у них эти возможности восстанавливаются», — пояснил эксперт.

В ближайшие недели и месяцы России также придется столкнуться с появлением в зоне военных действий современных западных систем ПВО малой и средней дальности — NASAMS и Stormer HVM, а в более отдаленной перспективе — IRIS-T SLM. Они значительно превосходят те системы, которые Украина применяла ранее (например, «Оса-АКМ», «Бук-М1»), и также потребуют от России принятия дополнительных мер противодействия, заключил Кашин.

ДНР будет брать сложнее и дольше, чем ЛНР, полагает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. Там сложная, выстроенная годами оборона, которую тяжело прорвать, подчеркивает он. «Я думаю, по-другому будет эта операция [по взятию ДНР] проведена. С большим размахом и на большую глубину. Тактика, скорее всего, поменяется. Напрямую штурма населенных пунктов не будет. Это связано с тем, что сейчас накапливаются резервы, в том числе и новых батальонов», — пояснил эксперт.

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По его словам, осложняет ситуацию то, что в ДНР много шахт и глубоких бетонных укреплений. «Плюс бои будут снова в условиях городской застройки. Отсюда предположительно пойдут основные потери», — пояснил эксперт.

На текущий момент под российским контролем примерно половина территорий ДНР. Авдеевка и прилегающие к Донецку районы — это наиболее укрепленные пункты. «Там много железобетонных и деревоземляных укрытий. Там, чтобы сломать эту оборону, надо прорывать на глубину 8–10 м. Если с Мариуполем и «Азовсталью» был вопрос времени, а потери были единичными, то здесь другая ситуация», — заключил Мураховский.

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Украина Военная операция на Украине ДНР
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