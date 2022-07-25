Эксперты предсказали изменение тактики боевых действий на Украине
Итоги пятого месяца
Главными итогами пятого месяца военной спецоперации России на Украине стали переход под полный контроль российской армии Луганской народной республики, оставление острова Змеиный и подписание соглашения между Москвой, Киевом, Стамбулом и ООН по экспорту зерна с Украины.
Российские военные не стали штурмовать оставшиеся в ЛНР неподконтрольные города — Северодонецк и его город-спутник Лисичанск, но заблокировали пути снабжения Лисичанска и окружили украинские войска к югу от него. Наступление осуществлялось двумя крупными группировками, которые двигались навстречу друг другу с юга и с запада. Имея огневое превосходство, российские войска могли пресечь пути отхода украинских войск из Северодонецка и Лисичанска. 25 июня украинские войска покинули Северодонецк, а спустя несколько дней и Лисичанск.
Вплоть до первых дней этого месяца Лисичанск оставался последним в Луганской народной республике подконтрольным Киеву городом. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что российскими вооруженными силами и Народной милицией ЛНР установлен полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.
В середине июля Путин присвоил звание Героя России двум генералам, участвовавшим во взятии Лисичанска: командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву. Войска группировки «Центр» под командованием Лапина совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска и полностью освободили Луганскую область, говорилось в докладах Минобороны.
Планы наступления
На следующий день после доклада Шойгу о взятии ЛНР Путин заявил, что подразделения, которые участвовали в активных боевых действиях на луганском направлении, должны отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности». «Другие воинские соединения, включая группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу», — добавил президент.
29 марта Шойгу заявлял, что начинается второй этап специальной военной операции, целью которого будет освобождение территорий ЛНР и ДНР. После взятия Лисичанско-Северодонецкой агломерации предстоит борьба за Славянск и Краматорск, говорит директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Василий Кашин. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения о формировании по всей России новых батальонов добровольцев, которых отправят в зону боевых действий, отметил он.
«Реальная численность этих батальонов нам неизвестна, но сообщений много. Очевидно, имеет место кампания по повышению численности группировки российских войск на Украине и, таким образом, подготовке к новому этапу наступательных боевых действий», — пояснил Кашин. По его словам, место формирования наибольшего количества таких батальонов — это Чечня, туда прибывают добровольцы и из других регионов.
Известно также о формировании батальонов в Башкирии, Карелии, Кировской области, Московском регионе, Мурманской и Нижегородской областях, Перми, Приморье, Татарстане, Челябинской и Тюменской областях. Помимо батальонов идет активный набор контрактников и в обычные части российской армии, а также в подразделения группы Вагнера и другие формирования, отметил он.
В то же время у украинской стороны за последний месяц появились и начали активно ею применяться реактивные системы залпового огня HIMARS. Это привело к росту потерь российской стороны и потребовало выработки мер противодействия, говорит Кашин. Но HIMARS у Украины пока меньше, чем было подобных тяжелых высокоточных реактивных систем залпового огня у Азербайджана во время второй карабахской войны, также их меньше, чем подобных систем у России, отмечает он. «Но если раньше была деградация украинских возможностей по нанесению дальних высокоточных ударов, потому что они потратили уже большую часть того вооружения, которое у них было, или оно было уничтожено, то теперь у них эти возможности восстанавливаются», — пояснил эксперт.
В ближайшие недели и месяцы России также придется столкнуться с появлением в зоне военных действий современных западных систем ПВО малой и средней дальности — NASAMS и Stormer HVM, а в более отдаленной перспективе — IRIS-T SLM. Они значительно превосходят те системы, которые Украина применяла ранее (например, «Оса-АКМ», «Бук-М1»), и также потребуют от России принятия дополнительных мер противодействия, заключил Кашин.
ДНР будет брать сложнее и дольше, чем ЛНР, полагает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. Там сложная, выстроенная годами оборона, которую тяжело прорвать, подчеркивает он. «Я думаю, по-другому будет эта операция [по взятию ДНР] проведена. С большим размахом и на большую глубину. Тактика, скорее всего, поменяется. Напрямую штурма населенных пунктов не будет. Это связано с тем, что сейчас накапливаются резервы, в том числе и новых батальонов», — пояснил эксперт.
По его словам, осложняет ситуацию то, что в ДНР много шахт и глубоких бетонных укреплений. «Плюс бои будут снова в условиях городской застройки. Отсюда предположительно пойдут основные потери», — пояснил эксперт.
На текущий момент под российским контролем примерно половина территорий ДНР. Авдеевка и прилегающие к Донецку районы — это наиболее укрепленные пункты. «Там много железобетонных и деревоземляных укрытий. Там, чтобы сломать эту оборону, надо прорывать на глубину 8–10 м. Если с Мариуполем и «Азовсталью» был вопрос времени, а потери были единичными, то здесь другая ситуация», — заключил Мураховский.