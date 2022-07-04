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Шойгу сообщил Путину об «успешной операции по освобождению ЛНР»

Шойгу доложил Путину о потерях украинской армии в боях за Лисичанск
По словам Шойгу, в боях за Лисичанск украинская армия потеряла почти 5,5 тыс. человек, в том числе более 2,2 тыс. убитыми

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Российские силы успешно провели наступательную операцию по «освобождению» Луганской народной республики, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Трансляцию встречи вел телеканал РБК.

«В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых — Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка», — сказал Шойгу.

Он напомнил, что накануне российские силы взяли последний остававшийся под контролем ВСУ крупный город в ЛНР Лисичанск. Сейчас завершается его разминирование, добавил министр.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По словам Шойгу, в боях за Лисичанск украинская армия потеряла почти 5,5 тыс. человек, в том числе более 2,2 тыс. убитыми. Из техники ВСУ потеряли 196 танковых и бронемашин, 12 самолетов, вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронемашин, 11 орудий и минометов», — уточнил глава Минобороны.

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О взятии Лисичанска и, таким образом, полном «освобождении» ЛНР Шойгу сообщил накануне, 3 июля. В украинской армии отступление объяснили неравным соотношением сил и стремлением сохранить людей и ресурсы. Как отметили в Генштабе ВСУ, продолжение обороны города привело бы к «фатальным последствиям». По словам президента Владимира Зеленского, Украина «ничего не отдает» и позже вернется в город.

В Кремле, отвечая на вопрос журналистов о дальнейших планах российской армии, предложили обратиться в Минобороны. «Я лишь могу сказать, что операция идет по плану, она продвигается», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Среди задач второй фазы в Минобороны называли установление контроля над Донбассом и югом Украины.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Сергей Шойгу Минобороны ЛНР Владимир Путин Военная операция на Украине
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