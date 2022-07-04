Шойгу сообщил Путину об «успешной операции по освобождению ЛНР»
Российские силы успешно провели наступательную операцию по «освобождению» Луганской народной республики, сообщил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину. Трансляцию встречи вел телеканал РБК.
«В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в Горском котле, в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых — Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка», — сказал Шойгу.
Он напомнил, что накануне российские силы взяли последний остававшийся под контролем ВСУ крупный город в ЛНР Лисичанск. Сейчас завершается его разминирование, добавил министр.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
По словам Шойгу, в боях за Лисичанск украинская армия потеряла почти 5,5 тыс. человек, в том числе более 2,2 тыс. убитыми. Из техники ВСУ потеряли 196 танковых и бронемашин, 12 самолетов, вертолет, 65 беспилотников, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 ракетных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей. «В Лисичанске противник бросил 39 танков и других бронемашин, 11 орудий и минометов», — уточнил глава Минобороны.
О взятии Лисичанска и, таким образом, полном «освобождении» ЛНР Шойгу сообщил накануне, 3 июля. В украинской армии отступление объяснили неравным соотношением сил и стремлением сохранить людей и ресурсы. Как отметили в Генштабе ВСУ, продолжение обороны города привело бы к «фатальным последствиям». По словам президента Владимира Зеленского, Украина «ничего не отдает» и позже вернется в город.
В Кремле, отвечая на вопрос журналистов о дальнейших планах российской армии, предложили обратиться в Минобороны. «Я лишь могу сказать, что операция идет по плану, она продвигается», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Среди задач второй фазы в Минобороны называли установление контроля над Донбассом и югом Украины.