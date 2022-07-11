В Курской области создадут батальон обеспечения «Сейм» для спецоперации

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 61,81 (-0,24) Инвестиции, 16:19
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 61,3 (+0,04) Инвестиции, 16:19
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 18:24
Какое жилье можно купить в Москве дешевле ₽5 млн Недвижимость, 18:20
Понедельник в Москве стал самым жарким днем в этом году Общество, 18:17
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:15
«Гринатом» совместно с Sitronics Group создадут программные комплексы Пресс-релиз, 18:07
Володин объяснил созыв внеочередного заседания Госдумы Политика, 18:03
Президент Казахстана наградил Рыбакину орденом после победы на Уимблдоне Спорт, 18:03
Матвиенко назвала коррупцию в Дагестане «ржавчиной» во всех сферах Политика, 18:01
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 18:00
В Курской области создадут батальон обеспечения «Сейм» для спецоперации Политика, 17:49
Призер ОИ по волейболу подверглась нападению бездомного в Лос-Анджелесе Спорт, 17:48
Глава Минфина Украины заявил о разногласиях в ЕС по поддержке Киева Экономика, 17:44
Минюст внес в список запрещенных организаций «Народное движение «Адат» Политика, 17:39
«Сколково» начинает прием заявок на конкурс грантов Skolkovo MBA Пресс-релиз, 17:37
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области создадут батальон обеспечения «Сейм» для спецоперации

По словам главы региона, материально-техническое обеспечение предложило Минобороны «как наиболее востребованное». Добровольческие батальоны из жителей стали формировать Приморский край, Башкирия, Нижегородская область и другие *

В Курской области формируют «батальон материально-технического обеспечения» для поддержки военных, участвующих в спецоперации на Украине, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Батальон, получивший название «Сейм», будет заниматься «подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего, что необходимо российским военнослужащим на передовой». Власти проводят набор офицерского состава, прапорщиков, сержантов и солдат.

«При нахождении за пределами нашего государства и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 тыс. до 500 тыс. руб. в месяц. Возрастной ценз увеличен до 60 лет», — указали власти.

Кто и как набирает добровольцев на военную спецоперацию на Украине
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор региона Роман Старовойт пояснил, что Курская область выступила с такой инициативой во взаимодействии с Минобороны России. «Материально-техническое обеспечение предложено Министерством обороны — как наиболее востребованное сегодня в части проведения специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках», — сказал он на заседании администрации (цитата по ТАСС). Батальон сформируют в ближайшее время, добавил губернатор.

Курская область — не первый регион, который сформировал свое подразделение для отправки в зону спецоперации. На прошлой неделе о формировании батальона для участия в боевых действиях на Украине объявили власти Приморского края. Речь идет о добровольческом формировании, его члены будут месяц проходить огневую и тактическую подготовку. Власти уточнили, что «батальон будет состоять только из земляков и отправится в поддержку приморской 155-й гвардейской бригады морской пехоты».

Власти Приморья соберут отряд добровольцев «Тигр» для отправки на Украину
Политика
Фото:kozhemiakoofficial / Telegram

Читайте на РБК Pro
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Молочные продукты не вредят коже. А вот что негативно повлияет на нее
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что такое амнистия капитала и зачем она нужна владельцам криптовалют
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Unsplash Китайские электрокары вытесняют лидеров автопрома. Как на этом заработать
Статьи

6 июля добровольческий батальон им. генерал-майора Минигали Шаймуратова отправился в зону спецоперации из Башкирии, сообщалось на сайте главы региона. С инициативой сформировать подразделение в мае выступил председатель общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов. «В связи с большим количеством желающих встать на защиту Родины в июне 2022 года республика начала формировать второй добровольческий батальон им. Героя России, гвардии майора Александра Доставалова», — сообщили власти.

В Нижегородской области объявили о формировании танкового батальона от региона 1 июля, он был назван в честь Кузьмы Минина. «Запись добровольцев производится через Нижегородскую областную организацию Российского союза ветеранов Афганистана», — отмечалось в сообщении. В него могут записаться жители в возрасте от 20 до 50 лет.

7 июля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что военный комиссариат региона начал формировать несколько подразделений контрактников. В сообщении не указывалось, для каких целей они формируются, но говорилось, что воинский коллектив «в любой момент может быть направлен выполнять боевые задачи». «Служба в одном строю с земляками имеет много плюсов. Я уверен, что такой коллектив более сплочен и люди в нем относятся друг к другу более ответственно. Потому что в подразделении они находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, а кто-то — даже в один город, село, поселок», — отмечал Моор.

Кадыров сообщил о формировании четырех чеченских батальонов «Ахмат»
Политика
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Пермское краевое отделение общественной организации ветеранов «Боевое братство» сообщало о наборе двух батальонов — «Парма» и «Молот». В первый начали набор еще в конце мая, во второй — в конце июня. «Пермский краевой военкомат продолжает набор военнослужащих запаса возрастом до 60 лет на контрактную службу в Пермском отдельном батальоне «Молот», — сообщала организация 7 июля.

В конце июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике скоро сформируют четыре военных батальона: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Кадыров отметил, что «в контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята», они пополнят состав войск Минобороны.

Весной Кадыров сообщал о формировании групп добровольцев в Чечне, однако в них входили и жители других российских регионов. В мае глава региона отмечал, что вернувшиеся со спецоперации на Украине добровольцы стремятся снова принять участие в боевых действиях в Донбассе.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Курская область Военная операция на Украине военнослужащие добровольцы Украина
Материалы по теме
Кадыров сообщил об отправке на Украину более 600 добровольцев
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter