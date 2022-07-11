В Курской области создадут батальон обеспечения «Сейм» для спецоперации

По словам главы региона, материально-техническое обеспечение предложило Минобороны «как наиболее востребованное». Добровольческие батальоны из жителей стали формировать Приморский край, Башкирия, Нижегородская область и другие *

В Курской области формируют «батальон материально-технического обеспечения» для поддержки военных, участвующих в спецоперации на Украине, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

Батальон, получивший название «Сейм», будет заниматься «подвозом горючего, продовольствия, боеприпасов и всего, что необходимо российским военнослужащим на передовой». Власти проводят набор офицерского состава, прапорщиков, сержантов и солдат.

«При нахождении за пределами нашего государства и в зависимости от интенсивности наступательных действий военнослужащий может получить от 200 тыс. до 500 тыс. руб. в месяц. Возрастной ценз увеличен до 60 лет», — указали власти.

Губернатор региона Роман Старовойт пояснил, что Курская область выступила с такой инициативой во взаимодействии с Минобороны России. «Материально-техническое обеспечение предложено Министерством обороны — как наиболее востребованное сегодня в части проведения специальной военной операции в Донецкой и Луганской народных республиках», — сказал он на заседании администрации (цитата по ТАСС). Батальон сформируют в ближайшее время, добавил губернатор.

Курская область — не первый регион, который сформировал свое подразделение для отправки в зону спецоперации. На прошлой неделе о формировании батальона для участия в боевых действиях на Украине объявили власти Приморского края. Речь идет о добровольческом формировании, его члены будут месяц проходить огневую и тактическую подготовку. Власти уточнили, что «батальон будет состоять только из земляков и отправится в поддержку приморской 155-й гвардейской бригады морской пехоты».

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6 июля добровольческий батальон им. генерал-майора Минигали Шаймуратова отправился в зону спецоперации из Башкирии, сообщалось на сайте главы региона. С инициативой сформировать подразделение в мае выступил председатель общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов. «В связи с большим количеством желающих встать на защиту Родины в июне 2022 года республика начала формировать второй добровольческий батальон им. Героя России, гвардии майора Александра Доставалова», — сообщили власти.

В Нижегородской области объявили о формировании танкового батальона от региона 1 июля, он был назван в честь Кузьмы Минина. «Запись добровольцев производится через Нижегородскую областную организацию Российского союза ветеранов Афганистана», — отмечалось в сообщении. В него могут записаться жители в возрасте от 20 до 50 лет.

7 июля губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что военный комиссариат региона начал формировать несколько подразделений контрактников. В сообщении не указывалось, для каких целей они формируются, но говорилось, что воинский коллектив «в любой момент может быть направлен выполнять боевые задачи». «Служба в одном строю с земляками имеет много плюсов. Я уверен, что такой коллектив более сплочен и люди в нем относятся друг к другу более ответственно. Потому что в подразделении они находят общих знакомых, понимают, что после окончания службы вернутся в одну область, а кто-то — даже в один город, село, поселок», — отмечал Моор.

Пермское краевое отделение общественной организации ветеранов «Боевое братство» сообщало о наборе двух батальонов — «Парма» и «Молот». В первый начали набор еще в конце мая, во второй — в конце июня. «Пермский краевой военкомат продолжает набор военнослужащих запаса возрастом до 60 лет на контрактную службу в Пермском отдельном батальоне «Молот», — сообщала организация 7 июля.

В конце июня глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике скоро сформируют четыре военных батальона: «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат». Кадыров отметил, что «в контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята», они пополнят состав войск Минобороны.

Весной Кадыров сообщал о формировании групп добровольцев в Чечне, однако в них входили и жители других российских регионов. В мае глава региона отмечал, что вернувшиеся со спецоперации на Украине добровольцы стремятся снова принять участие в боевых действиях в Донбассе.