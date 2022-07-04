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Путин присвоит звания Героев России генералам Лапину и Абачеву

Александр Лапин
Александр Лапин (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Президент Владимир Путин подпишет указ о присвоении званий Героев России командующему войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александру Лапину и командующему 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Эседулле Абачеву. Об этом глава государства заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, кадры которой транслировал РБК.

«С вашим предложением о присвоении командующему группировки «Центр» генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего Восьмой армии Южного военного округа генерал-майору Абачеву званий Героя России согласен. Соответствующий указ президента сегодня же будет подписан», — сказал Путин.

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Минобороны накануне сообщили, что в результате успешных наступательных действий войска группировки «Центр» под командованием Лапина совместно с Южной группировкой войск замкнули кольцо вокруг Лисичанска.

«В очередном «котле» полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ», — утверждали в Минобороны.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что ВСУ отступили из Лисичанска для того, чтобы сберечь жизни военных. Он также заверил, что Украина «ничего не отдает».

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Лисичанск — город-спутник Северодонецка. Они были последними крупными городами в границах Луганской народной республики, которые оставались под контролем Киева. С 2014 года Северодонецк был административным центром Луганской области Украины вместо Луганска. Российские войска взяли под контроль Северодонецк 25 июня, сообщило Минобороны.

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