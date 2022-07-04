Путин предложил дать отдохнуть участникам операции в ЛНР

Остальные подразделения, по словам президента, должны продолжать выполнять задачи по плану и «единому замыслу». Об этом он заявил министру обороны Сергею Шойгу

Подразделения вооруженных сил, которые участвовали в «активных боевых действиях» в операции на Луганском направлении, должны отдохнуть и «нарастить свои боевые возможности», заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, кадры которой транслировал канал РБК.

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«Другие воинские соединения, включая группировку «Восток», группировку «Запад», должны выполнять свои задачи по ранее утвержденному плану, по единому замыслу», — добавил президент, выразив надежду, что на их направлениях все будет происходить «так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени».

Накануне Шойгу доложил Путину об «освобождении» ЛНР. Российские силы взяли под контроль Лисичанск — последний город в границах республики, который контролировал Киев. В конце июня под контроль ЛНР перешел Северодонецк, который с 2014 года был административным центром Луганской области Украины вместо Луганска.

В Генштабе ВСУ пояснили, что войска ушли из Лисичанска, чтобы сохранить жизни военных на фоне неравного соотношения сил. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что страна «ничего не отдает» и позже вернется в город.

Россия проводит на Украине военную операцию по «демилитаризации и денацификации» и «освобождению» Донбасса. В Минобороны основной целью текущей, второй фазы спецоперации называли установление контроля над Донбассом и югом Украины, чтобы обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также в Приднестровье, где «отмечаются факты притеснения русскоязычного населения». Сейчас российские силы также контролируют Херсонскую область Украины и частично — Запорожскую и Харьковскую.

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Представитель Кремля Дмитрий Песков после «освобождения» ЛНР сказал, что операция «идет по плану» и продвигается.