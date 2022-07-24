24.02–24.07. Инфографика

Что произошло в России и мире за последние пять месяцев — в инфографике РБК

Специальная военная операция

30 июня Минобороны заявило, что российские военные покинули остров Змеиный в Черном море «в качестве шага доброй воли», чтобы показать мировому сообществу отсутствие препятствий для вывоза зерна с Украины. (Спустя три недели, 22 июля, в Турции при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша были подписаны соглашения об экспорте зерновых по Черному морю. Россия подписала документ с Турцией, аналогичный документ подписала украинская сторона.)

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии под контроль территории ЛНР.

16 июля министр дал указания нарастить действия российских группировок войск «на всех операционных направлениях». В сообщении ведомство отметило, что это необходимо для «исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

Что произошло в экономике

Сколько санкций ввели против России

21 июля ЕС ввел очередной пакет санкций против России — «шестой с половиной», так как во многом он уточняет меры и приводит их в соответствие с британскими и американскими.

28 июня Болгария объявила о высылке 70 российских дипломатов, заподозрив их в работе на спецслужбы. Это самая массовая высылка после весенней волны объявления дипломатов персонами нон-грата. Российский МИД пообещал ответить на эти меры.

Как меняется рейтинг президента

Как политики в эти месяцы общались между собой