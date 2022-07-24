24.02–24.07. Инфографика

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 57,76 (+0,65) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 57,39 (+0,91) Инвестиции, 22 июл, 16:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:09
Китай запустил лабораторный модуль для космической станции «Тяньгун» Технологии и медиа, 12:03
Рекордсмена КХЛ назначили директором «Металлурга» по развитию молодежи Спорт, 12:02
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 11:57
Израиль предупредил о последствиях закрытия Еврейского агентства в России Политика, 11:47
Долг 27 тысяч рублей: как можно улучшить кредитную историю РБК и Яндекс Кью, 11:40
24.02–24.07. Инфографика Политика, 11:36
Захарова заявила об уничтожении «Калибром» военного катера в порту Одессы Политика, 11:34
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 11:19
Живу как в кино. Что такое деперсонализация и как с ней справиться Pro, 11:16
Боец получил травму на 15-й секунде главного поединка UFC Спорт, 11:12
В России выявили максимальное с апреля число случаев COVID-19 Общество, 11:08
Площадь пожара на предприятии в Санкт-Петербурге выросла вдвое Общество, 11:01
Между Калмыкией и Дагестаном сошли с рельсов 12 товарных вагонов Общество, 10:52
Военная операция на Украине ,  

24.02–24.07. Инфографика

Что произошло в России и мире за последние пять месяцев — в инфографике РБК

Специальная военная операция

30 июня Минобороны заявило, что российские военные покинули остров Змеиный в Черном море «в качестве шага доброй воли», чтобы показать мировому сообществу отсутствие препятствий для вывоза зерна с Украины. (Спустя три недели, 22 июля, в Турции при свидетельстве генсека ООН Антониу Гутерриша были подписаны соглашения об экспорте зерновых по Черному морю. Россия подписала документ с Турцией, аналогичный документ подписала украинская сторона.)

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о взятии под контроль территории ЛНР.

16 июля министр дал указания нарастить действия российских группировок войск «на всех операционных направлениях». В сообщении ведомство отметило, что это необходимо для «исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов».

Что произошло в экономике

Сколько санкций ввели против России

21 июля ЕС ввел очередной пакет санкций против России — «шестой с половиной», так как во многом он уточняет меры и приводит их в соответствие с британскими и американскими.

Новый пакет санкций Евросоюза. Что важно знать
Экономика
Фото:Ian Forsyth / Getty Images

28 июня Болгария объявила о высылке 70 российских дипломатов, заподозрив их в работе на спецслужбы. Это самая массовая высылка после весенней волны объявления дипломатов персонами нон-грата. Российский МИД пообещал ответить на эти меры.

Как Запад и Россия поставили рекорд по высылкам дипломатов. Инфографика
Политика

Как меняется рейтинг президента

Как политики в эти месяцы общались между собой

Сколько дел о фейках появилось в России

Авторы
Теги
Редакция РБК
Военная операция на Украине Россия
Материалы по теме
24.02 — 24.06. Инфографика
Политика
24.02–24.05. Инфографика
Политика
24.02 — 24.04. Инфографика
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter