Эрдоган и Столтенберг обсудили cитуацию в России на фоне действий ЧВК

Турецкий лидер и генсек НАТО обсудили ситуацию в России на фоне «вооруженного мятежа» ЧВК «Вагнер» и возможные последствия его для Украины. Накануне, в разгар событий, Эрдоган общался с Путиным

Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Juan Carlos Rojas / Global Look Press)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, они обсуждали «последние события в России», сообщила пресс-служба турецкого лидера в Twitter.

«Было заявлено, что прекращение напряженности в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине», — говорится в сообщении.

В нем также сказано, что «Столтенберг выразил пожелание, чтобы события в России стали новой вехой на пути к справедливому миру на Украине».

На странице генсека НАТО в Twitter есть пост о разговоре с Эрдоганом, но обсуждение темы России или Украины в нем не упомянуто.

Политики также говорили о членстве Швеции в альянсе. Она подала заявку вместе с Финляндией более года назад, Хельсинки уже присоединились к блоку. Столтенберг отметил, что совместная работа в этом направлении продолжится. Анкара указала, что у нее «конструктивное отношение», но пока со Стокгольмом не решен вопрос относительно тех, кого Турция причисляет к террористам (например, «Рабочей партией Курдистана»), прогресса в вопросе не будет.

Глава ЧВК Евгений Пригожин вечером 23 июня рассказал о ракетном ударе по тыловым лагерям «Вагнера» и обвинил в этом Минобороны. Военное ведомство эту информацию опровергло. Против главы ЧВК возбудили уголовное дело по ст. 279 УК (вооруженный мятеж). Так его действия расценил и президент Владимир Путин.

Утром 24 июня Пригожин заявил, что силы ЧВК блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и дальше будут двигаться в Москву. В дальнейшем о передвижении техники «Вагнера» сообщали власти Воронежской и Липецкой областей.

В течение дня Путин проводил переговоры с лидерами разных стран — помимо Эрдогана он звонил президентам Белоруссии Александру Лукашенко, Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и др. Турецкий лидер выражал поддержку действиям российского коллеги в складывавшейся ситуации.

К концу дня пресс-служба Лукашенко сообщила, что он выступил посредником в урегулировании ситуации и договорился с Пригожиным об остановке движения колонн ЧВК. Глава военной группировки подтвердил это и сказал, что его бойцы, не дойдя 200 км до Москвы, развернутся и уйдут в свои лагеря.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позднее уточнил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию под гарантию слова Путина. Не будут преследовать и бойцов ЧВК.