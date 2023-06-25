Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 91,49 (-0,45) Инвестиции, 23 июн, 16:07 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 84,08 (+0,47) Инвестиции, 23 июн, 16:07
Эрдоган и Столтенберг обсудили cитуацию в России на фоне действий ЧВК Политика, 19:13
Главы МИД ЕС обсудят действия ЧВК «Вагнер» Политика, 19:08
«Страна» узнала об избиении генерала пьяными контрразведчиками в Ужгороде Общество, 19:02
Картаполов заявил о необходимости принять в России закон о ЧВК Политика, 18:50
В контексте текста: Иван Янковский — о сериале «Плейлист волонтера» РБК и Okko, 18:31
В Крыму назвали «пургой и дичью» призыв Украины исключить Россию из ФИФА Спорт, 18:31
Чемпион мира Шубенков сломал ключицу, упав с нового мотоцикла Спорт, 18:29
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Мэр Донецка сообщил о погибшем и раненых в результате обстрела города Политика, 18:28
Лукашенко поговорил с Путиным и Назарбаевым Политика, 18:22
Блинкен заявил, что Байден не пытался связаться с Путиным из-за ЧВК Политика, 18:06
Резников допустил переломный момент в конфликте с Россией в этом году Политика, 17:50
Как популярные паблики становятся успешными бизнес-проектами РБК и ВКонтакте, 17:46
В АТОР и «Яндекс Путешествиях» заявили о стабилизации цен на авиабилеты Общество, 17:45
Ростовский минтранс сообщил о пробке на М-4 из-за техники ЧВК «Вагнер» Общество, 17:40
Дело о мятеже Пригожина ,  
0 

Эрдоган и Столтенберг обсудили cитуацию в России на фоне действий ЧВК

Президент Турции Эрдоган и генсек НАТО Столтенберг обсудили последние события в России
Турецкий лидер и генсек НАТО обсудили ситуацию в России на фоне «вооруженного мятежа» ЧВК «Вагнер» и возможные последствия его для Украины. Накануне, в разгар событий, Эрдоган общался с Путиным
Йенс&nbsp;Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган
Йенс Столтенберг и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Juan Carlos Rojas / Global Look Press)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, они обсуждали «последние события в России», сообщила пресс-служба турецкого лидера в Twitter.

«Было заявлено, что прекращение напряженности в России предотвратило необратимую гуманитарную катастрофу на Украине», — говорится в сообщении.

В нем также сказано, что «Столтенберг выразил пожелание, чтобы события в России стали новой вехой на пути к справедливому миру на Украине».

На странице генсека НАТО в Twitter есть пост о разговоре с Эрдоганом, но обсуждение темы России или Украины в нем не упомянуто.

Политики также говорили о членстве Швеции в альянсе. Она подала заявку вместе с Финляндией более года назад, Хельсинки уже присоединились к блоку. Столтенберг отметил, что совместная работа в этом направлении продолжится. Анкара указала, что у нее «конструктивное отношение», но пока со Стокгольмом не решен вопрос относительно тех, кого Турция причисляет к террористам (например, «Рабочей партией Курдистана»), прогресса в вопросе не будет.

Глава ЧВК Евгений Пригожин вечером 23 июня рассказал о ракетном ударе по тыловым лагерям «Вагнера» и обвинил в этом Минобороны. Военное ведомство эту информацию опровергло. Против главы ЧВК возбудили уголовное дело по ст. 279 УК (вооруженный мятеж). Так его действия расценил и президент Владимир Путин.

Читайте на РБК Pro
Как быстро бросить курить: советы торакального хирурга
Будь как Ротшильд: о чем говорят еврейские законы больших денег
Сотрудник уехал из страны. Как продолжить платить ему по закону
Как компании могут законно снизить налоговую нагрузку

Утром 24 июня Пригожин заявил, что силы ЧВК блокировали военные объекты в Ростове-на-Дону и дальше будут двигаться в Москву. В дальнейшем о передвижении техники «Вагнера» сообщали власти Воронежской и Липецкой областей.

В течение дня Путин проводил переговоры с лидерами разных стран — помимо Эрдогана он звонил президентам Белоруссии Александру Лукашенко, Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву и др. Турецкий лидер выражал поддержку действиям российского коллеги в складывавшейся ситуации.

К концу дня пресс-служба Лукашенко сообщила, что он выступил посредником в урегулировании ситуации и договорился с Пригожиным об остановке движения колонн ЧВК. Глава военной группировки подтвердил это и сказал, что его бойцы, не дойдя 200 км до Москвы, развернутся и уйдут в свои лагеря.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позднее уточнил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, он уедет в Белоруссию под гарантию слова Путина. Не будут преследовать и бойцов ЧВК.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Реджеп Тайип Эрдоган Йенс Столтенберг НАТО Турция Евгений Пригожин ЧВК Вагнер
Материалы по теме
WP сообщила, что США знали о подготовке мятежа Пригожиным с середины июня
Политика
NYT сообщила, что США заранее знали о планах Пригожина
Политика
Блинкен заявил, что Байден не пытался связаться с Путиным из-за ЧВК
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter