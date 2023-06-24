Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации в России с ЧВК «Вагнер»

Эрдоган заявил о готовности Турции помочь в ситуации с ЧВК «Вагнер»

Обстановка в Ростове-на-Дону (Фото: РБК)

Анкара готова помочь Москве в разрешении ситуации, сложившейся из-за действий ЧВК «Вагнер» и ее лидера Евгения Пригожина, заявил в разговоре с президентом Владимиром Путиным турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция готова внести свой вклад, чтобы решить то, что произошло в этом контексте, как можно скорее», — сказал он (цитата по Anadolu). Эрдоган призвал действовать «разумно» в контексте данной ситуации.

Кремль по итогам переговоров двух президентов сообщил о «полной поддержке» шагов российского руководства со стороны Турции.

Материал дополняется