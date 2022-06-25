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Политика ,  
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Лукашенко попросил Путина помочь с зеркальным ответом на агрессию Запада

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Белоруссию очень беспокоят тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды», заявил президент Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. 

«Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без переборов. Они тренируют нести ядерные боеголовки — вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», — сказал он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия должна быть готова к применению самого серьезного оружия, чтобы защитить «отечество от Бреста до Владивостока».

«Можно, но нам и зеркально отвечать нет необходимости», — сказал Путин.

Материал дополняется. 

Теги
Владимир Путин Александр Лукашенко переговоры

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