Лукашенко попросил Путина помочь с зеркальным ответом на агрессию Запада

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Белоруссию очень беспокоят тренировочные полеты самолетов США и НАТО, которые «готовятся нести ядерные боеголовки и ядерные заряды», заявил президент Александр Лукашенко на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

«Я прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без переборов. Они тренируют нести ядерные боеголовки — вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», — сказал он.

Лукашенко отметил, что Белоруссия должна быть готова к применению самого серьезного оружия, чтобы защитить «отечество от Бреста до Владивостока».

«Можно, но нам и зеркально отвечать нет необходимости», — сказал Путин.

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