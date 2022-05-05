В генштабе Белоруссии заявили о создании группировок НАТО у границ России

НАТО вдвое нарастила военный контингент в Восточной и Юго-Восточной Европе, на основе частей вблизи границ Белоруссии и России в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки, заявил начальник главного управления — заместитель начальника генерального штаба белорусских Вооруженных сил Руслан Косыгин. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале министерства обороны Белоруссии.

По его словам, значительная часть сил и средств, предназначенная якобы для усиления восточного фланга альянса, составляет около 37,5 тыс. человек. Как указал Косыгиин, их перебросили из континентальной части США. Из них около 24,5 тыс., оснащенных современным ударным вооружением, разместились в Польше и странах Балтии. Эти больше чем в два раза превышает показатель прошлого года, отметил замначальника белорусского генштаба.

Он также обратил внимание, что в настоящее время на территории государств центральной и восточной Европы, в том числе Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского и Северного морей проводятся многонациональные учения «Защитник Европы-2022». «По сути, идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», — предупредил Косыгин.

4 мая Минобороны Белоруссии сообщило о начале внезапной проверки готовности сил реагирования, в ходе которой воинские части и подразделения будут приводиться в боевую готовность, совершать марши и выполнять учебно-боевые задачи. В учениях также участвует «значительное количество военной техники», заявили в ведомстве. Но «проводимые мероприятия <...> не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», - утверждют там. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Запад может спать спокойно».

Ранее в польском Минобороны сообщили о начале военных учений Defender Europe и Swift Response 2022 (воздушно-десантные войска), которые пройдут с 1 по 26 мая на территории Польши и еще восьми стран. Всего в них примут участие 18 тыс. военнослужащих более чем из 20 государств, в том числе около 7 тыс. человек и 3 тыс. единиц техники на территории Польши. В них будут участвовать военные из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.

Defender Europe и Swift Response — оборонительные учения, которые «не направлены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе», подчеркнули в польском Минобороны. Они были запланированы в 2021 году.

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Газета The Guardian писала, что Великобритания отправит около 8 тыс. военных на учения в Восточную Европу. Маневры пройдут летом и станут одними из самых крупных со времен холодной войны. Их цель — отработка борьбы с «российской агрессией».

По данным издания, учения планируются в Европе от Финляндии до Северной Македонии, в них примут участие десятки тысяч военнослужащих НАТО и Объединенных экспедиционных сил (этот альянс был создан в 2014 году, в нем участвуют Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция).