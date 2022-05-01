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Минобороны Польши сообщило о начале учений Defender Europe во главе с США

С 1 по 26 мая на территории Польши и еще восьми стран пройдут маневры Defender Europe и Swift Response, в них примут участие 18 тыс. военнослужащих более чем из 20 государств

В Польше начались военные учения Defender Europe 2022, сообщается на сайте Минобороны республики.

В маневрах Defender Europe и Swift Response 2022 (воздушно-десантные войска), которые пройдут с 1 по 26 мая на территории Польши и еще восьми стран, примут участие 18 тыс. военнослужащих более чем из 20 государств, в том числе около 7 тыс. военных и 3 тыс. единиц техники на территории Польши. Помимо польских военнослужащих в них будут участвовать военные из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.

Учения Defender Europe будут проходить под командованием 5-го корпуса армии США. «В ходе учений будет проверена способность солдат к взаимодействию в совместной боевой операции», — сообщили в польском Минобороны. Они включают перемещение войск с преодолением водных преград и огневую подготовку.

Defender Europe и Swift Response — оборонительные учения, которые «не направлены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе», отметили в военном ведомстве. Они были запланированы в 2021 году.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

28 апреля польское Минобороны предупредило о передвижении военной техники из-за учений в Западнопоморском, Любушском, Великопольском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Мазовецком, Люблинском и Варминьско-Мазурском воеводствах. Варминьско-Мазурское воеводство граничит с Калининградской областью России, Западно-Поморское и Любушкое — с Германией, Люблинское — с Украиной.

Около 8 тыс. военнослужащих намерена отправить на учения в Восточную Европу Великобритания, писала газета The Guardian. Маневры пройдут летом и станут одними из самых крупных со времен холодной войны. Их цель — отработка действий по борьбе с «российской агрессией».

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По данным издания, учения планируются в некоторых странах от Финляндии до Северной Македонии, к ним привлекут десятки тысяч военнослужащих стран НАТО и Объединенных экспедиционных сил (альянс был создан в 2014 году, в нем участвуют Великобритания, Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия и Швеция).

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Теги
Елена Чернышова
военные учения Польша США НАТО
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