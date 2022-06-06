ВВС НАТО начали учения Ramstein Alloy в странах Балтии

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В воздушном пространстве прибалтийских государств начались четырехдневные учения военно-воздушных сил НАТО и союзников Ramstein Alloy, сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии, передает «Интерфакс».

На учениях будут отрабатывать охрану воздушного пространства, проведение процедур связи и управления, эскортирование самолетов, определение воздушных целей, а также поисковые и спасательные работы.

В учениях участвуют истребители из Франции и Испании, которые расквартированы на базах Эмари и Шауляй в Эстонии и Литве, военные самолеты из Финляндии, Германии, Швеции, Великобритании и Турции.

Учения Ramstein Alloy проходят три раза в год для повышения возможностей быстрого реагирования в Балтийском регионе с 2008 года. В этом году ВВС стран НАТО и союзников совершают маневры в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, а также в воздушном пространстве Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы с 6 по 9 июня.

Накануне в Балтийском море начались ежегодные военные НАТО Baltops 2022. В них участвуют 14 стран НАТО и партнеры — Швеция и Финляндия. Задействованы более 7 тыс. военнослужащих, техника представлена 75 самолетами и 45 кораблями, это в том числе американский авианосец Kearsarge.

За координацию действий отвечает авиационный центр управления в Удеме, Германия. На учениях военные отрабатывают десантные операции, операции по обеспечению судоходства, перехват, борьбу с подводными лодками, противоминную защиту, медицинскую эвакуацию на воде.

