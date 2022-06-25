Путин пообещал передать Минску ракетные комплексы «Искандер-М»

Президент отметил, что комплексы могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, «причем как в обычном, так и в ядерном исполнении»

Загрузка ракетного комплекса «Искандер-М» (Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС)

Россия в течении ближайших месяцев поставит Минску комплексы «Искандер-М», заявил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«Как мы с вами и договаривались — вы ставили вопрос об этом, — решение у нас принято. Мы в течение ближайших месяцев передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер М», которые могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», — сказал российский президент.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК), которые разработало Конструкторское бюро машиностроения. Эти комплексы предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые те прикрывают, на расстоянии до 500 км.

Также Лукашенко попросил Путина помочь переоборудовать имеющиеся у Белоруссии самолеты Су-25 под оснащение ядерными боеголовками, на что Путин ответил предложением дооборудовать их в России.

По словам российского президента, в европейских странах хранится 200 ядерных тактических боезапасов, а для их возможного применения подготовлено 257 самолетов. «Вы сказали, что можно было бы ответить зеркально, но нам даже зеркально на это не стоит отвечать. Нет необходимости. Но я с вами полностью согласен, что позаботиться о безусловном обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства, а может быть и других стран ОДКБ мы обязаны», — подчеркнул Путин.

О желании получить от России несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Лукашенко заявил в ноябре прошлого года. В мае белорусский президент сообщил о закупке у России достаточного количества ракетных комплексов «Искандер» и С-400.

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«Мы договорились с Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальный», — сказал тогда Лукашенко.



В начале февраля российское Минобороны сообщало, что боевые расчеты ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства. Учения «Союзная решимость-2022» начались 10 февраля и продлились 10 дней. В НАТО предполагали, что совместные учения России и Белоруссии могли быть маскировкой для организации вторжения на Украину. Москва неоднократно отвергала планы «вторжения» России на Украину.