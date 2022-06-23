Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства

Белоруссия и Россия сотрудничают в условиях «необъявленной войны» со стороны Запада, поэтому вопрос обороны становится актуален, сказал Шойгу на встрече с белорусским коллегой. В это же время также встретились Путин и Лукашенко

Сергей Шойгу и Виктор Хренин (слева направо) (Фото: Максим Гучек / РИА Новости)

Москва и Минск должны принять срочные меры по укреплению обороноспособности Союзного государства, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Москве.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Он отметил, что вопрос становится все более актуальным, и Россия в нем готова оказывать Белоруссии «любую поддержку». Минск Шойгу назвал «важнейшим стратегическим партнером, ближайшим другом и союзником» Москвы и указал, что государства сегодня сотрудничают «в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны».

Как пишет БелТА, Хренин прибыл в российскую столицу, чтобы 24 июня принять участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ.

В то же время в Московской области проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, белорусский лидер проведет два дня, 23 и 24 июня, в Завидово, где президенты будут общаться в неформальном формате. После встречи не планируется заявлений для прессы, отмечал Песков. 25 июня у глав государств запланирована рабочая встреча в Санкт-Петербурге, сообщает БелТА.

В этом году Москва и Минск проводили совместные военные учения, они получили название «Союзная решимость» и проходили на территории Белоруссии 10–20 февраля. После этого Хренин объявил, что страны продолжат проверку сил реагирования «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе».

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Белоруссия в дальнейшем продолжила проводить различные учения. Например, в мае в войсках страны прошла проверка сил реагирования, в июне начались занятия по боевой готовности, Минобороны республики указывало, что они идут планово.

С 22 июня в Гомельской области на юго-востоке Белоруссии идут мобилизационные учения с военными комиссариатами, в ходе которых отрабатывается «выполнение мероприятий по оповещению и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части».

В последнее время Белоруссия разместила вооруженные силы у западных и южных границ страны, как объяснял Лукашенко, из-за опасений действий со стороны Польши. В Минобороны страны указывали, что Украина сосредоточила вблизи южных границ страны большую группировку войск, также у Минска вызывают беспокойство учения западных стран в Восточной и Юго-Восточной Европе Defender Europe (в переводе с англ. «Защитник Европы»).