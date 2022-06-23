Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 55,99 (+0,16) Инвестиции, 16:10
Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 53,36 (+0,08) Инвестиции, 16:10
Турция и Израиль начали работу по повышению уровня дипотношений до послов Политика, 16:53
Эксперт Роспотребнадзора исключила локдаун из-за оспы обезьян Общество, 16:52
Главврач Домодедовской больницы назвал причину смерти Шатунова Общество, 16:50
Олимпийская чемпионка поддержала спасшего синхронистку тренера Спорт, 16:45
Директор УКЗ после возбуждения дела объяснил санкциями невыплату зарплат Бизнес, 16:44
Forbes узнал о продажах майнерами видеокарт из-за обрушения биткоина Технологии и медиа, 16:42
Центры самбо и бокса в «Лужниках» достроили на 99% Город, 16:41
«Спартак» объявил о покупке лучшего ассистента премьер-лиги Спорт, 16:38
Более 20 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня Политика, 16:35
И роботам, и людям: как написать работающий SEO-оптимизированный текст Pro, 16:26
Bloomberg назвал безопасные гавани для яхт российских бизнесменов Политика, 16:26
МИД Франции сообщил о высылке дипломата из России Политика, 16:21
Как кризис меняет книжный рынок России Социальная экономика, 16:20
Поставщик аккумуляторов для Tesla привлек $6,7 млрд по итогам допэмиссии Инвестиции, 16:19

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства

Белоруссия и Россия сотрудничают в условиях «необъявленной войны» со стороны Запада, поэтому вопрос обороны становится актуален, сказал Шойгу на встрече с белорусским коллегой. В это же время также встретились Путин и Лукашенко
Сергей Шойгу и Виктор Хренин (слева направо)
Сергей Шойгу и Виктор Хренин (слева направо) (Фото: Максим Гучек / РИА Новости)

Москва и Минск должны принять срочные меры по укреплению обороноспособности Союзного государства, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным в Москве.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», — сказал Шойгу (цитата по ТАСС).

Он отметил, что вопрос становится все более актуальным, и Россия в нем готова оказывать Белоруссии «любую поддержку». Минск Шойгу назвал «важнейшим стратегическим партнером, ближайшим другом и союзником» Москвы и указал, что государства сегодня сотрудничают «в условиях беспрецедентного давления Запада, необъявленной войны».

Как пишет БелТА, Хренин прибыл в российскую столицу, чтобы 24 июня принять участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ.

В то же время в Московской области проходит встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, белорусский лидер проведет два дня, 23 и 24 июня, в Завидово, где президенты будут общаться в неформальном формате. После встречи не планируется заявлений для прессы, отмечал Песков. 25 июня у глав государств запланирована рабочая встреча в Санкт-Петербурге, сообщает БелТА.

Госсекретарь Союзного государства заявил о финишной прямой его реализации
Политика

В этом году Москва и Минск проводили совместные военные учения, они получили название «Союзная решимость» и проходили на территории Белоруссии 10–20 февраля. После этого Хренин объявил, что страны продолжат проверку сил реагирования «в связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно
Инструкции
Pro
Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Второй после Microsoft: почему Oracle на высоте, несмотря на рецессию
Статьи
Pro
Фото: Getty Images «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы
Pro
Фото: Smart Reading От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Привет, Изаура: что ждет онлайн-кинотеатры после ухода западных мейджоров
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции

Белоруссия в дальнейшем продолжила проводить различные учения. Например, в мае в войсках страны прошла проверка сил реагирования, в июне начались занятия по боевой готовности, Минобороны республики указывало, что они идут планово.

С 22 июня в Гомельской области на юго-востоке Белоруссии идут мобилизационные учения с военными комиссариатами, в ходе которых отрабатывается «выполнение мероприятий по оповещению и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части».

В последнее время Белоруссия разместила вооруженные силы у западных и южных границ страны, как объяснял Лукашенко, из-за опасений действий со стороны Польши. В Минобороны страны указывали, что Украина сосредоточила вблизи южных границ страны большую группировку войск, также у Минска вызывают беспокойство учения западных стран в Восточной и Юго-Восточной Европе Defender Europe (в переводе с англ. «Защитник Европы»).

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Союзное государство Сергей Шойгу Белоруссия оборона

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Лукашенко допустил вхождение в Союзное государство стран бывшего СССР
Политика
Путин обсудил с Лукашенко вопросы по «продвижению союзного строительства»
Политика
Лукашенко предупредил союзников по ОДКБ, что «нас завтра может не быть»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter