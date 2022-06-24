Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией

Глава МИДа упомянул начало Второй мировой войны. Подобное происходит сейчас, считает Лавров

Фото: Melissa Sue Gerrits / Getty Images

ЕС и НАТО формируют коалицию для войны с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную часть, если не большую часть, европейских стран для войны против Советского Союза. Вот сейчас так же в том числе и ЕС с НАТО собирает такую же современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией», — сказал он.

По его словам, российская сторона будет внимательно следить за ситуацией.

Лавров добавил, что Евросоюз за последнее время «очень сильно революционировал, если не сказать мимикрировал», обретая «такую агрессивную идеологическую подоплеку», прежде всего русофобскую.

В конце апреля глава российского МИДа, говоря о поставках на Украину вооружений, заявил, что, вооружая Киев, НАТО, по сути дела, вступает в «прокси-войну» с Россией. «Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне», — сказал тогда он.

О риске военной конфронтации из-за накачки Украины оружием неоднократно предупреждал и посол России в США Анатолий Антонов. «Неужели непонятно, что это дорога к прямой военной конфронтации между крупнейшими ядерными державами, чреватой непредсказуемыми последствиями?» — говорил он.

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9 мая президент Владимир Путин, выступая на параде Победы, призвал не допустить повторения глобальной войны. Россия, заверил он, всегда выступала за создание равной и неделимой системы безопасности, которая «жизненно необходима мировому сообществу», а также призывала Запад «к честному диалогу, к поиску разумных, компромиссных решений, к учету интересов друг друга», но, по его словам, у блока «были совершенно другие планы».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подчеркивал, что альянс прилагает все усилия, чтобы избежать полномасштабного конфликта между натовскими странами и Россией в Европе.