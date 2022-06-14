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Военная операция на Украине ,  
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США заявили о намерении передавать Украине разведданные для ударов РСЗО

Фото: Dondi Tawatao / Getty Images
Фото: Dondi Tawatao / Getty Images

Соединенные Штаты намерены передавать Киеву разведывательную информацию для нанесения ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые Запад поставляет на Украину. Об этом сообщил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол, передает Oopstop.

«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они выберут», — сказал Кол.

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Он также пояснил, что при ударах из РСЗО нет необходимости использовать весь боекомплект, так как боеприпасы имеют большую мощность и высокую точность.

Замглавы Пентагона напомнил, что в конце мая США направили Украине четыре комплекса РСЗО. «Мы ожидаем, что эти системы вскоре окажутся в бою. Мы продолжим поставки Киеву этой боевой техники», — добавил он.

1 июня президент США Джо Байден объявил об оказании очередной военной помощи Украине, включающей поставки реактивных систем залпового огня HIMARS.

В Пентагоне уточняли, что в пакет военной помощи на $700 млн, помимо РСЗО и снарядов к ним, также вошли пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции, 1 тыс. переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и 50 ракетных пусковых установок, 6 тыс. единиц противотанкового оружия, 15 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, четыре вертолета Ми-17, 15 тактических машин, а также запчасти и снаряжение.

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В России, комментируя передачу Киеву американских систем залпового огня, отмечали, что это не поспособствует возобновлению мирных переговоров. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Соединенные Штаты такими действиями «целенаправленно и старательно подливают масла в огонь» и, «очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца».

Теги
США разведка Военная операция на Украине

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