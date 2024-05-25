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Военная операция на Украине ,  
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Венгрия помешала отправить прибыль с активов России на оружие Украине

FT: Венгрия помешала ЕС отправить прибыль с активов России на оружие для ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Будапешт воспротивился использованию российских активов для закупки оружия Украине, но вето накладывать не стал: ЕС уже предложил Будапешту сделку, выяснила FT. Москва предупредила, что инициаторов ждут судебные разбирательства
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

Венгрия блокирует одобрение Евросоюзом изъятия прибыли с заблокированных российских активов на военные нужды Украины, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Страны ЕС несколько месяцев обсуждали инициативу задействовать для покупки оружия Украине около €190 млрд российских активов, хранящихся на заблокированных счетах в бельгийском депозитарии Euroclear, было достигнуто согласие отправлять по примерно €2 млрд в год. Однако, как узнала газета, венгерский посол на собрании в среду проголосовал против, тогда как решение должно быть принято единогласно.

«Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины», — рассказал один из источников издания и предположил, что Будапешт не пойдет на уступки как минимум до июньских выборов в Европарламент.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Руководство Евросоюза предложило Венгрии заключить сделку, чтобы их доля заблокированных активов не направилась на покупку оружия, рассказал другой источник FT. По его словам, благодаря этому Будапешт не наложил вето на продвигаемый ЕС механизм, ограничившись созданием проволочек. Знакомые с позицией венгерских властей собеседники газеты пояснили: в целом те не против передачи денег, но автоматическая схема платежей вызывает опасения.

Опрошенные изданием дипломаты выразили надежду в обнаружении решения до июля, когда настанет запланированная дата первой выплаты.

Прежде венгерский премьер Виктор Орбан после долгих препирательств уступал под давлением ЕС и США, несмотря на публичную критику санкций против России и помощи Украине.

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Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Большая часть замороженных в ЕС средств находятся в депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли €4,4 млрд (около $4,9 млрд) чистой прибыли. В первом квартале этого года — еще €1,6 млрд (чуть более $1,7 млрд).

Два дня назад, 23 мая, президент Владимир Путин подписал указ о праве российских судов использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. «Указом создан механизм, который позволяет нам им воспользоваться в случае, если будут какие-то меры предприняты в отношении наших активов. Мы будем смотреть и действовать по ситуации», — объяснил зампред Центробанка Филипп Габуния.

Россия «воспользуется судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы» в случае конфискации активов, обещал представитель президента Дмитрий Песков. Перспективу изъятия российских денег он назвал созданием опасного прецедента.

В Киеве поддержали потенциальную передачу прибыли, но отметили: по сравнению со всеми военными нуждыми Украины, эта сумма — «почти ничто».

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Венгрия Евросоюз российские активы Виктор Орбан Euroclear
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