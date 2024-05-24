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Война санкций ,  
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WSJ узнала детали механизма по передаче Украине прибыли от активов России

WSJ: G7 хочет создать организацию для передачи Украине прибыли от активов России
Сюжет
Война санкций
Для передачи доходов от замороженных российских активов Запад хочет создать организацию, которую будет кредитовать, а она будет направлять Украине гранты. Россия обещала ответить на действия со своими активами
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Страны G7 для предоставления средств Украине за счет прибыли от блокированных российских активов собираются создать финансовую организацию, которую будут кредитовать, а она будет выделять средства для Киева в виде грантов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Полученная от российских активов прибыль будет направлена западным странам в счет погашения кредита.

Как полагают в США, такая схема позволит согласовать финансирование без участия конгресса и с меньшими затратами; она также будет удобна для европейских государств, испытывающих проблемы с деньгами; кроме того, таким образом не будет увеличиваться долг Украины.

На Западе заморожены активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд (около $282 млрд). Минфин России в 2022 году оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

Большая часть замороженных в ЕС средств находятся в депозитарии Euroclear. В прошлом году они принесли €4,4 млрд (около $4,9 млрд) чистой прибыли. В первом квартале этого года — еще €1,6 млрд (чуть более $1,7 млрд).

План основан на ранее согласованном в ЕС решении об изъятии прибыли от блокированных российских активов. В июле, как предполагается, Украина получит по этой схеме $1,1 млрд, в целом же сумма за год может составить до €4 млрд ($4,4 млрд по курсу на момент публикации).

Идея США заключается в том, чтобы объединить выплаты в более крупный пакет — $50 млрд — и направить их Украине уже в этом году. При этом ЕС придется скорректировать свой нынешний план, отмечает WSJ. Кроме того, остается дискуссионным то, получит ли Киев право закупать на эти деньги оружие или же они пойдут на восстановление Украины.

В ЦБ разъяснили указ о компенсации ущерба от изъятия активов России в США
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Также обсуждается вопрос, не придется ли странам G7 нести расходы в рамках этого плана, если конфликт на Украине закончится и замороженные средства придется вернуть России. Европейские страны хотят гарантий, что этот аспект будет учтен. Министр финансов США Джанет Йеллен говорила, что надеется в таком случае на мирное соглашение, где будет решение о компенсации России Украине.

23 мая президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому суды в России получили право использовать американское имущество на территории страны, движимое и недвижимое, в том числе компаний и американцев, для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил ранее, что Россия примет ответные действия в случае конфискации ее замороженных активов в пользу Украины, в том числе обратится в суды.

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