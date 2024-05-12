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Война санкций ,  
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В Киеве назвали получение €3 млрд с российских активов «почти ничем»

Министр Малюська: получение Киевом €3 млрд с российских активов — «почти ничто»
Сюжет
Война санкций
ЕС согласовал передачу Украине €3 млрд ежегодно с заблокированных активов России. Украинский министр пояснил, что этого мало и для успеха нужны суммы на сотни миллиардов. Москва называет происходящее «фактически прямым воровством»
Фото: Roman Pilipey / Getty Images
Фото: Roman Pilipey / Getty Images

Ежегодное получение Украиной транша на €3 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов — «почти ничто» в контексте потребностей ВСУ, заявил в интервью Politico украинский министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, для военного успеха Украине необходимы «сотни миллиардов», но нынешнее решение — «хороший первый шаг». Власти Украины намерены добиться полной конфискации заблокированных российских активов, подчеркнул он.

Евросоюз ранее достиг консенсуса об использовании примерно 90% доходов от замороженных российских активов на военные нужды Украины. Остальные 10% потратят на восстановление страны.

Всего в западных странах оказались заблокированными ценные бумаги на около €260 млрд, боле половины из них находятся на счетах европейского депозитария Euroclear.

За прошлый год этот депозитарий получил с них доход на €4,4 млрд ($4,7 млрд), что составило 80% процентной выручки Euroclear со всех своих счетов. Только за январь—апрель 2024 года депозитарий выручил еще €1,6 млрд. Общая прибыль к 2027 году может достичь €20 млрд, а первые выплаты могут составить €2–3 млрд в зависимости от процентных ставок.

В Европе заработали еще €1,6 млрд на заблокированных активах России
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Валери Урбан

Первые выплаты Украина может получить до конца этого года, страны Евросоюза обсуждают пути передачи денег, сообщала представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова.

В ходе обсуждений мнения стран ЕС разделились: Венгрия, Словакия, Мальта и Люксембург поначалу выступили против использования доходов для военной помощи Киеву. С другой стороны, главные сторонники Украины в ЕС cчитают, что использования только доходов от замороженных российских активов недостаточно. В частности, такого мнения придерживаются власти Польши.

Российские власти подвергают инициативу Евросоюза резкой критике и называют происходящее незаконным. Кремль предупреждал, что будет считать изъятие денег «фактически прямым воровством», и задействует все судебные механизмы. По мнению представителя президента Дмитрия Пескова, передача средств нанесет вред самой Европе. «Если они нарушат это один раз, то получат моментальную реакцию инвесторов, нанесут урон своему реноме, которое зарабатывали много десятилетий. Попросту говоря, будут рубить сук, на котором сидят», — полагает он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минюст Украины Украина российские активы санкции ЕС Евросоюз
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