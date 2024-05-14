Венгрия не поддержала новые санкции ЕС против российского газа

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Венгрия не поддерживает антироссийские санкции из разрабатываемого 14 пакета, которые могут негативно сказаться на энергетическом рынке Евросоюза, в том числе ограничения в отношении сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Мы проанализируем этот пакет [ограничений], но не поддержим ничего, что может оказать негативное влияние на рынок газа в ЕС», — сказал венгерский чиновник, слова которого приводит издание, во время обсуждения пакета санкций послами ЕС. По данным Politico, Венгрия «выразила значительные сомнения по поводу нового предложения, <...> отказываясь открыто выступать против этой меры, но демонстрируя свою настороженность».

«Когда дело доходит до энергетики, они [венгерские политики] беспокоятся. Они опасаются, что это дестабилизирует рынки, даже косвенно», — сказал Politico источник среди европейских дипломатов.

Пресс-секретарь венгерского Министерства иностранных дел Мате Мацолай в ответ на запрос издания заявил, что «Венгрия считает все санкции, затрагивающие энергетический сектор, вредными, поскольку они значительно ограничивают конкурентоспособность Европы, приводят к росту цен и рискам, связанным с поставками [энергоносителей]».

Российский газ в настоящее время не попадает под санкции Евросоюза, это касается как трубопроводных, так и поставок в сжиженном виде. Однако в ЕС неоднократно заявляли о намерении отказаться от импорта российского газа, в последние месяцы особый упор в этой дискуссии делается на СПГ.

В 2023 году Евросоюз импортировал около 18 млрд куб. м российского СПГ, в основном по долгосрочным контрактам, подписанным до 2022 года, оценивает надзорный орган ЕС по энергетике ACER (Агентство по взаимодействию регуляторов в сфере энергетики).

С начала российской военной операции на Украине доля газа из России в общем импорте ЕС сократилась, но она все еще составляет около 15% (против 40–50% ранее), из которых 8,7% — трубопроводный газ, 6,1% — СПГ.