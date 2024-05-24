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Финансы ,  
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В ЦБ разъяснили указ о компенсации ущерба от изъятия активов России в США

Зампред ЦБ связал указ о компенсации изъятия активов в США с ответными мерами
Право судов использовать имущество США в случае изъятия активов России — механизм возможных ответных мер Москвы, заявили в ЦБ. Размер компенсации ущерба будет определять комиссия по контролю за иностранными инвестициями
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Указ о праве судов использовать американское имущество для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США создал механизм возможных ответных мер, заявил зампред Центробанка Филипп Габуния. Его слова передает корреспондент РБК.

«Указом создан механизм, который позволяет нам им воспользоваться в случае, если будут какие-то меры предприняты в отношении наших активов. Мы будем смотреть и действовать по ситуации», — сказал он.

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ 23 мая. Речь идет о движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, принадлежащих им ценных бумагах, долях и других имущественных правах на территории России. Согласно указу, в случае конфискации российского имущества в США его правообладатели в лице государства или Центробанка смогут обратиться в суд, а тот, в свою очередь, запросить у правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями список американского имущества в России. Она также определит компенсацию ущерба «с учетом принципа соразмерности».

После начала военной операции на Украине западные страны заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, из которых более двух третей находится в бельгийском Euroclear. Минфин России в 2022 году оценивал объем заблокированных средств примерно в $300 млрд. По данным конгресса США, порядка $4–5 млрд активов ЦБ хранится в американских финансовых институтах.

Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятия активов
Политика
Владимир Путин
В апреле президент США Джо Байден подписал закон, который позволяет полностью или частично конфисковать суверенные активы России, находящиеся под юрисдикцией Соединенных Штатов. Речь идет в том числе о средствах российского ЦБ. Закон исключает возможность судебного рассмотрения таких решений, кроме случаев предполагаемого лишения прав, гарантированных Конституцией США.

В Кремле предупреждали, что конфискация активов России станет «гвоздем в гроб» экономической системы Запада и «предметом судебных разбирательств». Замглавы Минфина Алексей Моисеев утверждал, что на счетах типа С, куда поступают купоны и дивиденды на принадлежащие нерезидентам российские ценные бумаги, хранится объем средств, сопоставимый с замороженными активами. В МИДе отмечали, что любые действия западных стран с этими активами будут восприняты как «воровство».

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия США Центробанк российские активы
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