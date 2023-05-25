В ЦБ Казахстана заявили, что банки республики не заслужили санкций

Казахстан не участвует в режиме санкций, но соблюдает его требования, заявили в Нацбанке. Reuters сообщил, что в новый пакет санкций ЕС попадут и компании из республики. Кремль обвинил Запад в давлении на дружественные страны

Алма-Ата, Казахстан (Фото: РИА Новости)

Банки Казахстана соблюдают действующие ограничения и не заслуживают того, чтобы попасть в новый пакет санкций, который готовит ЕС, заявил зампредседателя Национального банка республики Берик Шолпанкулов, сообщает Reuters.

Новый пакет санкций будет направлен против тех, кто помогает России обойти введенные меры. Его планируют согласовать к концу июня. Под ограничения попадут 90 компаний по всему миру, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. По словам источников Reuters, речь идет о компаниях в том числе из Казахстана, Китая, Ирана и Узбекистана.

Шолпанкулова спросили, существует ли угроза для казахстанских банков и компаний попасть под новые ограничения. Замглавы ЦБ считает, что оснований для введения вторичных санкций нет.

«Мы не участвуем в санкционном режиме, но мы его придерживаемся и будем выполнять санкционные требования», — заявил он. Финансовые учреждения Казахстана «не работают и не имеют контактов с российскими банками, находящимися под санкциями», утверждает зампредседателя регулятора.

Ранее зампред Нацбанка Казахстана Акылжан Баймагамбетов заявил, что власти пытаются всячески препятствовать тому, чтобы республику использовали в качестве инструмента обхода санкций. Он отметил, что вторичные санкции в отношении любой страны создадут очень сложные проблемы и для страны, и для всего региона. Баймагамбетов отметил, что Казахстан пытается сохранять нейтральную позицию в отношении России, но Россия — это крупнейший торговый партнер страны. «Поэтому мы здесь пытаемся использовать сбалансированный подход, потому что санкции в отношении России для нас также создают проблемы», — пояснил он.

С апреля Казахстан начал требовать оформления сопроводительных накладных на товары при торговле со странами ЕАЭС. Как сообщала FT, мера была принята для исключения обхода антироссийских санкций и ограничения параллельного импорта. По данным издания, после начала конфликта на Украине из стран ЕС в Россию под предлогом транзита в другие страны ввезли товаров на $2 млрд, но около половины пункта назначения не достигли.

Российские власти считают введенные санкции незаконными и обвиняют западные страны в «неприкрытом и грубом» давлении на те государства, которые не хотят присоединяться к ограничениям. «К сожалению, им приходится с таким натиском сталкиваться. Это, конечно, требует особого внимания. <...> Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски», — говорил в марте пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Что касается планов ЕС о новом пакете санкций — это «абсурд, глупость и безумие», заявили в российском МИДе. «Для нас это ничего не изменит. Мы адаптировались к новой реальности», — заявила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, на новые меры Россия подготовит «выверенный ответ».