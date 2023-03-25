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Казахстан раскрыл детали внедряемого контроля транзита товаров

Минфин Казахстана: для контроля транзита с 1 апреля вводятся сопроводительные накладные
С 1 апреля Казахстан будет требовать оформления сопроводительных накладных на товары. FT писала, что это необходимо для исключения обхода антироссийских санкций. Кремль указывал на имеющее место давление Запада по этому вопросу
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Со следующего месяца Казахстан будет требовать оформления сопроводительных накладных на товары (СНТ) при торговле со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщил «РИА Новости» директор департамента администрирования комитета государственных доходов министерства финансов страны Кадыр Исмагулов.

«C 1 апреля 2023 года внедряется обязательное оформление сопроводительных накладных на товары во взаимной торговле со странами ЕАЭС для сокращения теневого оборота и исключения потерь по налогам (НДС)», — сказал он.

По словам Исмагулова, СНТ будут оформлять в электронном виде. Такие документы позволят не допустить появления в процессе транзита «подставных лиц, фиктивных получателей и отправителей грузов, банкротов, ликвидированных лиц и т.д.»

Исмагулов уточнил, что проект с конца 2020-го реализовывали в пилотном формате на добровольной основе.

23 марта The Financial Times сообщила о планах Казахстана внедрить систему учета ввозимой и вывозимой из страны продукции для отслеживания всей цепочки перемещения товаров, чтобы не допустить обхода западных санкций против России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ряд стран заявлял Москве об оказываемом на них давлении со стороны западных государств во главе с США по данному вопросу. Россия, указал Песков, работает с партнерами над «минимизацией рисков».

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США и ЕС не раз заявляли, что будут стараться не допускать помощи других стран России в обходе ограничений. Как пишет The Telegraph, Евросоюз зафиксировал рост экспорта в центральноазиатские страны, откуда товары потом могут поступать в Россию, и поэтому рассматривает возможность наложить на них и любые другие государства санкции, если будет иметь место обход ограничений.

О росте экспорта из стран ЕС в соседние с Россией государства говорит статистика. Согласно данным из базы Eurostat, которые привел аналитик из Euromonitor International Вайдотас Землис-Балевичус, за март—ноябрь прошлого года экспорт в Белоруссию, Армению, Казахстан, Грузию, Узбекистан и Киргизию вырос на 48% (€20,3 млрд). При этом экспорт из ЕС в Россию в тот же период упал на 47% (до €36,3 млрд). В то же время большинство этих стран в прошлом году нарастили экспорт в Россию.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Казахстан санкции ЕАЭС
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