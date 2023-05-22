МИД Франции назвал сроки согласования 11 пакета санкций ЕС

Катрин Колонна (Фото: Filip Singer / Getty Images)

Очередной, 11-й, пакет антироссийских санкций Евросоюза должен быть согласован к концу июня, когда состоится саммит ЕС. Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна на Совете министров иностранных дел в Брюсселе.

«Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее, до конца июня — до саммита ЕС», — сказала она (заявление размещено на ее странице в Twitter).

По словам Колонны, пакет все еще обсуждается, в том числе технические и юридические аспекты. Его вновь рассмотрят постоянные представители 24 мая.

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