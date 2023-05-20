ЕС пообещал наказать свыше 90 нарушителей санкций против России

Нарушение санкций не всегда совершается третьими странами, но часто работающими в них компаниями и ЕС будет вводить ограничительные меры против таких предприятий, где бы они ни находились, заявили в Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен (Фото: president.gov.ua)

В 11-й пакет санкций ЕС против России войдут 90 компаний по всему миру, в том числе восемь работающих в Китае, которые, по мнению Брюсселя, нарушают ограничительные меры и поставляют Москве подсанкционные товары, заявила в интервью телеканалу ZDF глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы серьезно настроены прекратить обход санкций. И именно поэтому в 11-м пакете [санкций] у нас более 90 компаний по всему миру, по поводу которых есть явные доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют подсанкционные товары напрямую в Россию из Евросоюза с обходом через третьи страны», — сказала она.

Восемь из этих компаний, по словам фон дер Ляйен, расположены в Китае, но необязательно имеют к нему прямое отношение. «Это компании, которые отчасти существуют на бумаге и имеют владельцев разных национальностей», — поясняла она.

По словам главы Еврокомиссии, попытки обойти санкции необязательно предпринимают третьи государства, часто это делают работающие в них компании. Поэтому в новом пакете санкций есть решение, чтобы Брюссель мог вводить ограничительные меры против таких фирм вне зависимости от того, где они расположены.

После начала военной операции на Украине ЕС ввел против России десять пакетов санкций, последний был утвержден в конце февраля. С начала марта Брюссель разрабатывает 11-й. Он будет сфокусирован на предотвращении обхода санкций, заявляла фон дер Ляйен. МИД России называл западные санкции нелегитимными, а Минфин выражал мнение, что Брюссель исчерпал возможности для болезненных ограничений против Москвы.

В начале мая Financial Times со ссылкой на источники писала, что Еврокомиссия задумалась об ограничительных мерах против семи китайских предприятий за поставку в Россию оборудования, которое, по мнению ЕС, используется в военных целях. МИД Китая после этого заявил, что такие санкции нарушат доверие и сотрудничество между Пекином и Брюсселем, и призвал Евросоюз «не совершать ошибку».