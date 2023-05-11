Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 мая
EUR ЦБ: 84,15 (-0,76) Инвестиции, 10 мая, 16:38 Курс доллара на 11 мая
USD ЦБ: 76,69 (-0,13) Инвестиции, 10 мая, 16:38
Трамп пообещал помиловать большинство участников штурма Капитолия Политика, 04:19
FT рассказала об исчезнувших на $1 млрд товарах из ЕС в Россию Экономика, 04:04
ТАСС узнал о передаче атомной подлодки «Красноярск» в ВМФ в 2023 году Политика, 03:28
Помощник президента Бразилии встретился с Зеленским на Украине Политика, 03:03
Китай отказался от встречи министров обороны из-за санкций США за С-400 Политика, 02:55
На МКАД столкнулись два грузовика Общество, 02:28
Белгородский губернатор опроверг призывы рыть окопы и обращение к ЧВК Политика, 02:12
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Как доля государства в экономике России превысила 50%. Инфографика Экономика, 02:10
Google представила чат-бот Bard с поддержкой русского языка Технологии и медиа, 02:03
Как выглядит уходящий под воду участок Великой Китайской стены. Видео Общество, 02:00
Экс-глава «Мотор сич» попросил обменять его в Россию Политика, 02:00
Арестович назвал Киев русскоязычным городом Политика, 01:45
Песков объяснил медленные действия России на Украине Политика, 01:36
В Подмосковье около складов нашли упавший дрон Политика, 01:30
Война санкций ,  
0 

FT рассказала об исчезнувших на $1 млрд товарах из ЕС в Россию

FT: при транзите через Россию «исчезли» товары ЕС двойного назначения на $1 млрд
ЕС отправил через Россию ее соседям паяльники, авиадетали, газовые турбины и другие товары двойного назначения, но многие из них пункта назначения не достигли. Европейские чиновники подозревают, что товары остались в России
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Товары из Евросоюза на более чем $1 млрд исчезли во время транзита по территории России к пунктам назначения в Армении, Казахстане и Киргизии, пишет Financial Times, изучив открытые данные. Издание называет ситуацию «призрачной торговлей».

Всего после начала военной операции из стран ЕС в Россию под предлогом транзита в другие страны ввезли товаров на $2 млрд, места назначения не достигло около половины из них. По мнению руководства Евросоюза, эта продукция потенциально может быть использована в военных или разделывательных целях: авиационные компоненты, паяльники, оптическое оборудование, газовые турбины, продукция для радиовещания и др.

«Куда еще это могло пойти? С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары в такое время? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, что это Россия», — сказал вице-канцлер эстонского МИДа по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар, курирующий санкционную политику.

За 13 месяцев до начала полномасштабных боев на Украине литовские компании отправили в Казахстан товары двойного назначения на $28 млн, но в Казахстане сообщили о получении продукции лишь на у $9 млн. За 13 месяцев после начала военной операции Литва отправила в Казахстан таких товаров на $84 млн (+$56 млн к аналогичному периоду), но Казахстан отчитался о получении продукции на 11 млн (+$2 млн).

FT отмечает, что сейчас усилия западных стран сосредоточены на пресечении реэкспорта, когда подсанкционные товары попадают в Россию через третьи страны. По данным издания, действительный объем «призрачной торговли» из ЕС в Россию значительно выше, поскольку сумма в $1 млрд касалась лишь отдельных товаров с ограниченным доступом, которые журналисты смогли сопоставить с данными о международных торговых потоках.

Евросоюз к годовщине начала военной операции запретил транзит через территорию России товаров двойного назначения, в том числе в том числе электронных интегральных схем и тепловизионных камер.

Читайте на РБК Pro
Tinder-сюрприз: почему приложение для знакомств теряет пользователей
Конец американской мечты. Почему граждане США массово эмигрируют в Европу
Как удержать ценных сотрудников — опыт Netflix, Airbnb, РЖД, S7 Airlines
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту

Источники Bloomberg рассказывали в апреле, что для следующего, 11-го пакета санкций западные государства обсудят введение полного запрета на экспорт в Россию. Если сейчас в Россию разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе под запрет подпадут уже все товары и ввозить страна сможет только те, для которых будет сделано исключение. Позднее собеседники агентства уточнили, что в ЕС намерены лишь расширить список допускаемых к ввозу на территорию России товаров. Вместе с тем, европейские страны изучают запрет на экспорт в те государства, которые реэкспортируют подсанкционные товары в Россию.

Российская сторона критикует введенные ограничительные меры и требует их отмены. Президент Владимир Путин говорил, что международные санкции останутся надолго и призывал в связи с этим не расслабляться. «Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — говорил он.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
санкции ЕС обход санкций Армения Казахстан Киргизия
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter