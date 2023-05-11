FT рассказала об исчезнувших на $1 млрд товарах из ЕС в Россию

ЕС отправил через Россию ее соседям паяльники, авиадетали, газовые турбины и другие товары двойного назначения, но многие из них пункта назначения не достигли. Европейские чиновники подозревают, что товары остались в России

Фото: Leon Neal / Getty Images

Товары из Евросоюза на более чем $1 млрд исчезли во время транзита по территории России к пунктам назначения в Армении, Казахстане и Киргизии, пишет Financial Times, изучив открытые данные. Издание называет ситуацию «призрачной торговлей».

Всего после начала военной операции из стран ЕС в Россию под предлогом транзита в другие страны ввезли товаров на $2 млрд, места назначения не достигло около половины из них. По мнению руководства Евросоюза, эта продукция потенциально может быть использована в военных или разделывательных целях: авиационные компоненты, паяльники, оптическое оборудование, газовые турбины, продукция для радиовещания и др.

«Куда еще это могло пойти? С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары в такое время? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, что это Россия», — сказал вице-канцлер эстонского МИДа по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар, курирующий санкционную политику.

За 13 месяцев до начала полномасштабных боев на Украине литовские компании отправили в Казахстан товары двойного назначения на $28 млн, но в Казахстане сообщили о получении продукции лишь на у $9 млн. За 13 месяцев после начала военной операции Литва отправила в Казахстан таких товаров на $84 млн (+$56 млн к аналогичному периоду), но Казахстан отчитался о получении продукции на 11 млн (+$2 млн).

FT отмечает, что сейчас усилия западных стран сосредоточены на пресечении реэкспорта, когда подсанкционные товары попадают в Россию через третьи страны. По данным издания, действительный объем «призрачной торговли» из ЕС в Россию значительно выше, поскольку сумма в $1 млрд касалась лишь отдельных товаров с ограниченным доступом, которые журналисты смогли сопоставить с данными о международных торговых потоках.

Евросоюз к годовщине начала военной операции запретил транзит через территорию России товаров двойного назначения, в том числе в том числе электронных интегральных схем и тепловизионных камер.

Источники Bloomberg рассказывали в апреле, что для следующего, 11-го пакета санкций западные государства обсудят введение полного запрета на экспорт в Россию. Если сейчас в Россию разрешено поставлять все товары, за исключением подсанкционных, то при новом подходе под запрет подпадут уже все товары и ввозить страна сможет только те, для которых будет сделано исключение. Позднее собеседники агентства уточнили, что в ЕС намерены лишь расширить список допускаемых к ввозу на территорию России товаров. Вместе с тем, европейские страны изучают запрет на экспорт в те государства, которые реэкспортируют подсанкционные товары в Россию.

Российская сторона критикует введенные ограничительные меры и требует их отмены. Президент Владимир Путин говорил, что международные санкции останутся надолго и призывал в связи с этим не расслабляться. «Введенные против российской экономики нелегитимные ограничения в среднесрочной перспективе действительно могут негативно на ней отразиться», — говорил он.