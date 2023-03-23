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FT узнала о планах Казахстана ограничить параллельный импорт в Россию

FT: Казахстан с апреля ограничит параллельный импорт в Россию
Казахстан начнет отслеживать товары во время транзита в режиме реального времени для недопущения обхода санкций. Источники Reuters говорили о всплеске интереса российских компаний к поставкам санкционки через Казахстан
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

С 1 апреля в Казахстане заработает система учета ввозимой и вывозимой из страны продукции, которая «позволит в режиме реального времени отслеживать всю цепочку перемещения товаров от границы к границе», не допуская обхода санкций против России. Об этом пишут Financial Times и Eurasianet со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана.

«Наше правительство неоднократно и очень четко заявляло, что Казахстан не вводит никаких санкций и ограничений в торговле с Россией. Однако он не позволит обходить западные санкции и не станет площадкой для такого обхода», — рассказал собеседник портала.

Чиновник отметил, что Казахстан понимает все риски, связанные со вторичными санкциями, республика внимательно следит за торговлей со всеми партнерами.

«Подозрительные торговые операции подвергаются тщательному анализу, и при необходимости принимаются административные меры», — добавил чиновник.

РБК направил запрос в Министерство финансов и правительство Казахстана.

По данным Бюро национальной статистики Казахстана, в прошлом году экспорт в Россию вырос на 25% по сравнению с показателями 2021 года. В частности, количество стиральных машин, ввезенных из Казахстана в Россию, выросло с нулевого в 2021-м до 100 тыс. годом позднее, указывает FT. Eurasianet пишет, что в 2021 году Казахстан экспортировал в Россию передовые полупроводники на $12 тыс., но уже в 2022-м этот показатель подскочил до $3,7 млн.

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При этом чиновники отмечают, что немало европейской продукции прибывает в Казахстан для дальнейшего экспорта в Россию из стран, которые санкции против Москвы не ввели, — Турции и Китая.

В последние недели российские компании «завалили» просьбами своих партнеров из Казахстана помочь обойти международные санкции, рассказали Reuters семь источников. Собеседники рассказали, что просьбы касались поставок самой разной продукции — «от телефонов и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов». По данным Reuters, российские компании были заинтересованы, среди прочего, в оборудовании для промышленности, передовой электронике, радиооборудовании, турбинах, запчастях для самолетов, сырье и даже материалах для банковских карт. Два источника связали такую тенденцию с перебоями поставок санкционки из Турции.

«Это означает, что бум [поставок через Казахстан] только начинается», — подчеркнул один из опрошенных агентством предпринимателей.

Руководство Евросоюза и власти США ранее начали уделять особое внимание возможному обходу санкций через ближайших торговых партнеров России. В Брюсселе отмечали, что поток экспорта в такие государства резко вырос одновременно со снижением прямых поставок в Россию. У соседей России «внезапно появилось много новых потребностей», говорил спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан.

По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), такую динамику в торговле обнаружили в первую очередь по отношению к Казахстану, Турции, Армении и Киргизии.

Власти России называют западные санкции неэффективными, вредящими в большей степени самим инициаторам ограничений и требуют их отменить. Президент Владимир Путин настаивает, что ограничительные меры «безумные и бездумные».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Анастасия Серова
Казахстан параллельный импорт обход санкций
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