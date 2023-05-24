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Война санкций ,  
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В МИДе назвали «абсурдом, глупостью, безумием» планы ЕС о новых санкциях

Захарова: планы ЕС ввести новый пакет санкций — абсурд, глупость, безумие
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Планы Евросоюза об 11-м пакете санкций против России — это абсурд, глупость и безумие, сообщила представитель МИД России Мария Захарова.

«Абсурд, глупость, безумие. Сколько бы они ни старались все это исполнить, придумать — для нас это ничего не изменит. Мы адаптировались к новой реальности», — сказала она. Представитель МИДа отметила, что экономика России смогла выстоять, несмотря на санкции.

Захарова добавила, что «Россия подготовит выверенный ответ на очередные санкционные меры ЕС».

22 мая глава МИД Франции Катрин Колонна сообщала, что новый пакет санкций может быть согласован к концу июня, когда состоится саммит ЕС. «Мы рассчитываем финализировать его как можно скорее», — говорила она.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что в 11-й пакет санкций ЕС против России войдут 90 компаний по всему миру, в том числе восемь работающих в Китае, которые, по мнению Брюсселя, нарушают ограничительные меры и поставляют Москве подсанкционные товары.

После начала военной операции на Украине ЕС ввел против России десять пакетов санкций, последний был утвержден в конце февраля. С начала марта Брюссель разрабатывает 11-й. МИД России называл западные санкции нелегитимными, а Минфин выражал мнение, что Брюссель исчерпал возможности для болезненных ограничений против Москвы.

Теги
Персоны
МИД санкции ЕС
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года

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