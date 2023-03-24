Песков связал с натиском Запада планы Казахстана по отслеживанию импорта

На фоне давления Запада из-за санкций Россия продолжает тесные контакты со своими партнерами, чтобы минимизировать риски, заявили в Кремле

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Западные страны во главе с США оказывают неприкрытое и грубое давление на целый ряд государств, которые не хотят присоединяться к санкциям против России, и подобные действия требуют особо внимания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию, что Казахстан с апреля запустит систему учета импорта и экспорта, чтобы избежать обхода санкций против Москвы.

По словам Пескова, ряд стран сообщают Москве о давлении со стороны Запада. «К сожалению, им приходится с таким натиском сталкиваться. Это, конечно, требует особого внимания — и с нашей стороны, и со стороны самих этих государств. Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски», — сказал представитель Кремля.

Комментируя влияние ситуации вокруг санкций и их соблюдения на отношения России и Казахстана, Песков сообщил, что страны являются союзниками и большими друзьями. «Мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями, будем их дальше развивать», — отметил он.

США, ЕС и их союзники ввели несколько пакетов санкций против России из-за военной операции на Украине, которая началась в феврале 2022 года. Власти Казахстана в прошлом апреле заявляли, что будут соблюдать ограничительные меры против Москвы,

В марте 2023 года FT и Eurasianet со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана сообщили, что страна с апреля запустит систему учета ввозимой и вывозимой продукции, которая позволит, по данным издания, отслеживать все перемещения товаров, не допуская обхода санкций против России.

Один из источников рассказал, что власти Казахстана понимают все риски, связанные со вторичными санкциями, и внимательно отслеживают торговлю со всеми партнерами. «Подозрительные торговые операции подвергаются тщательному анализу, и при необходимости принимаются административные меры», — сказал он.

В середине марта Reuters со ссылкой на семь источников писал, что в последние недели российские компании «завалили» своих партнеров в Казахстане просьбами помочь в обходе санкций. Неназванный бизнесмен рассказал агентству, что среди запросов на поставки — от телефонов и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов.

По данным бюро национальной статистики Казахстана, в 2022 году экспорт в Россию вырос по сравнению с предыдущим годом на 25%. Так, например, как писал Eurasianet, в 2021 году Казахстан экспортировал в Россию передовые полупроводники на $12 тыс., а в 2022 году — на $3,7 млн.