Песков связал с натиском Запада планы Казахстана по отслеживанию импорта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Партнерский форум

МТС Платформа 2023

Реклама, ПАО «МТС», 18+
Лента новостей
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 83,15 (+0,18) Инвестиции, 23 мар, 16:46 Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 76,31 (-0,65) Инвестиции, 23 мар, 16:46
На Украине заявили о передаче России всех тяжелораненых пленных Политика, 14:16
Медведев напомнил о ядерной доктрине в случае попыток Киева занять Крым Политика, 14:14
Каким получился премиум-проект Dream Towers на Нагатинском полуострове Стиль, 14:11
«Матч ТВ» сообщил о новой ампутации у Костомарова Спорт, 14:10
Почему экономика может оказаться в худшем положении, чем ожидали эксперты Pro, 13:57
Оператор водоканала назвал причину провала «Газели» под асфальт в Перми Общество, 13:57
Под землей, по воздуху и под водой: как работают интернет-артерии планеты РБК и Ростелеком, 13:54
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
На Украине арестовали активы жены Медведчука почти на $12 млн Политика, 13:52
Шойгу вручил ордена отразившим атаку дронов девушкам-военным. Видео Политика, 13:48
Moody's предупредило о падении роли банков из-за внедрения цифровых валют Крипто, 13:48
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:47
Военная операция на Украине. Главное Политика, 13:37
Песков связал с натиском Запада планы Казахстана по отслеживанию импорта Политика, 13:35
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения сибирской язвы Общество, 13:34
Война санкций ,  
0 

Песков связал с натиском Запада планы Казахстана по отслеживанию импорта

Песков связал с натиском Запада планы Казахстана по отслеживанию параллельного импорта
На фоне давления Запада из-за санкций Россия продолжает тесные контакты со своими партнерами, чтобы минимизировать риски, заявили в Кремле
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Западные страны во главе с США оказывают неприкрытое и грубое давление на целый ряд государств, которые не хотят присоединяться к санкциям против России, и подобные действия требуют особо внимания, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию, что Казахстан с апреля запустит систему учета импорта и экспорта, чтобы избежать обхода санкций против Москвы.

По словам Пескова, ряд стран сообщают Москве о давлении со стороны Запада. «К сожалению, им приходится с таким натиском сталкиваться. Это, конечно, требует особого внимания — и с нашей стороны, и со стороны самих этих государств. Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски», — сказал представитель Кремля.

Комментируя влияние ситуации вокруг санкций и их соблюдения на отношения России и Казахстана, Песков сообщил, что страны являются союзниками и большими друзьями. «Мы ценим и дорожим нашими двусторонними отношениями, будем их дальше развивать», — отметил он.

США, ЕС и их союзники ввели несколько пакетов санкций против России из-за военной операции на Украине, которая началась в феврале 2022 года. Власти Казахстана в прошлом апреле заявляли, что будут соблюдать ограничительные меры против Москвы,

В марте 2023 года FT и Eurasianet со ссылкой на высокопоставленных чиновников Казахстана сообщили, что страна с апреля запустит систему учета ввозимой и вывозимой продукции, которая позволит, по данным издания, отслеживать все перемещения товаров, не допуская обхода санкций против России.

Один из источников рассказал, что власти Казахстана понимают все риски, связанные со вторичными санкциями, и внимательно отслеживают торговлю со всеми партнерами. «Подозрительные торговые операции подвергаются тщательному анализу, и при необходимости принимаются административные меры», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Сила ритуала: что помогло сохранить продажи Coca-Cola даже после ее ухода
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить
ФНС изменила правила допросов. Каких последствий ждать бизнесу
Как инвестору подготовиться к новому мировому кризису. Мнения аналитиков

В середине марта Reuters со ссылкой на семь источников писал, что в последние недели российские компании «завалили» своих партнеров в Казахстане просьбами помочь в обходе санкций. Неназванный бизнесмен рассказал агентству, что среди запросов на поставки — от телефонов и подшипников до деталей самолетов и редкоземельных металлов.

По данным бюро национальной статистики Казахстана, в 2022 году экспорт в Россию вырос по сравнению с предыдущим годом на 25%. Так, например, как писал Eurasianet, в 2021 году Казахстан экспортировал в Россию передовые полупроводники на $12 тыс., а в 2022 году — на $3,7 млн.

Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Казахстан санкции против России Дмитрий Песков Запад
Материалы по теме
Турция частично восстановила транзит санкционки в Россию
Бизнес
Глава Еврокомиссии назвала цель 11-го пакета санкций против России
Политика
Мишустин назвал главную цель «санкционного удара» по России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter