Киев заявил, что не знает, как американская техника попала к диверсантам
Украинские власти не знают, откуда у проникших в Белгородскую область диверсантов американская военная техника, сообщил Politico представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.
«Каждая пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками», оружие используется только украинской армией, подчеркнул он.
Атака диверсантов на Грайворонский городской округ Белгородской области началась 22 мая, на следующий день Минобороны заявило о разгроме диверсантов. По их данным, они потеряли 70 человек, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, утверждает ведомство. Financial Times писала, что среди техники диверсантов, которая попала на видео и фото, можно было заметить американские машины.
Материал дополняется