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Военная операция на Украине ,  
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Киев заявил, что не знает, как американская техника попала к диверсантам

ГУР Украины: мы не знаем, откуда у ДРГ в Белгородской области американская военная техника

Украинские власти не знают, откуда у проникших в Белгородскую область диверсантов американская военная техника, сообщил Politico представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

«Каждая пуля отслеживается не только нами, но и нашими западными союзниками», оружие используется только украинской армией, подчеркнул он.

Атака диверсантов на Грайворонский городской округ Белгородской области началась 22 мая, на следующий день Минобороны заявило о разгроме диверсантов. По их данным, они потеряли 70 человек, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, утверждает ведомство. Financial Times писала, что среди техники диверсантов, которая попала на видео и фото, можно было заметить американские машины.

Материал дополняется

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