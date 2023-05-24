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NYT узнала о поддержке диверсантов со стороны ВСУ

NYT: ВСУ не участвовали в атаке в Белгородской области, но оказывали поддержку диверсантам
Солдаты ВСУ не принимали участия в атаке в Белгородской области, но поддерживали диверсантов, пишет NYT. Минобороны России сообщало об участии в нападении подразделения украинского националистического формирования; его разгромили
Последствия нападения диверсантов в Белгородской области
Последствия нападения диверсантов в Белгородской области (Фото: Vvgladkov / Telegram)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не участвовали в проникновении диверсантов в Белгородскую область, но оказывали им поддержку и защищали украинскую границу, заявил газете The New York Times (NYT) высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

По его словам, ВСУ прикрывали границу Украины на случай контратаки. Среди участников диверсионной группы украинских солдат не было. В структурах, участвовавших в атаке, были потери, но не такие, чтобы повлиять на их боеготовность, заявил он.

Как указывает газета, ответственность за нападение взяли на себя «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в стране) и «Русский добровольческий корпус» (РДК), в составе которых воюют россияне.

Ранее в розыск в России объявили одного из предполагаемых нападавших — националиста Алексея Левкина, писал ТАСС. Его опознали на видео, которое выложил РДК.

Российское Минобороны, сообщая о разгроме диверсантов, заявило, что в Белгородскую область вторглось «подразделение украинского националистического формирования».

О проникновении в Грайворонский городской округ диверсантов белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил 22 мая. По данным источников РБК в региональном управлении МВД и в территориальном отделе полиции, атака началась в 6 утра с обстрела, позднее на территорию округа прошли пехота и бронетехника. Нападение затронуло город Грайворон, села Козинка, Глотово и Гора-Подол. В регионе вводили режим контртеррористической операции (КТО), жителей округа эвакуировали.

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Днем 23 мая Минобороны сообщило, что диверсанты разгромлены и отброшены на территорию Украины. По данным ведомства, погибли 70 из них, были уничтожены четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. FT в РДК сообщили, что среди использовавшейся диверсантами техники были американские машины и бронетранспортеры — откуда они у корпуса, там отказались раскрыть.

Режим КТО в регионе отменили. По данным Гладкова, в результате событий в округе скончались два мирных жителя, пострадали 13.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белгородская область ВСУ диверсанты
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