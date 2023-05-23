Пентагон заявил, что следит за данными о технике США у диверсантов

Пентагон заявил, что в курсе сообщений об использовании диверсантами в Белгородской области американской техники, но Киев не получал разрешения на передачу ее подразделениям не из ВСУ

Патрик Райдер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Вашингтон не одобрял передачу структурам, не входящим в состав Вооруженных сил Украины (ВСУ), предоставленного Киеву оружия, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, отвечая на вопрос в контексте ситуации в Белгородской области. Трансляция шла на YouTube-канале PBS.

Журналист спросил Райдера про сообщения о том, что в ходе событий в приграничном российском регионе украинские силы использовали американское вооружение и транспортные средства, в частности, бронетранспортеры MaxxPro и грузовые фургоны Humvee.

«Мы видели эти сообщения. Что-то мы, безусловно, продолжаем очень внимательно отслеживать. Я скажу, что мы можем подтвердить, что правительство США не одобряло передачу техники каким-либо третьим сторонам — военизированным формированиям, не являющихся частью ВСУ. Украинское правительство также не запрашивало подобных поставок», — сказал он.

О проникновении диверсантов на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщил 22 мая. По данным источников РБК в полиции и МВД региона, атака ВСУ началась в 6:00, под обстрел попали город Грайворон, село Козинка, также атака коснулась сел Глотово и Гора-Подол.

Из-за атаки диверсантов в регионе вводили режим контртеррористической операции. Днем 23 мая Минобороны объявило о разгроме диверсантов. Они потеряли 70 человек, четыре БМП и пять пикапов, утверждает ведомство. Вечером в области сняли режим КТО. По данным губернатора, в результате этих событий скончались два мирных жителя, 13 человек пострадали.

Как пишет Financial Timеs (FT) со ссылкой на «Русский добровольческий корпус» (РДК; часть «Интернационального легиона», который входит в состав территориальной обороны ВСУ и, как утверждается, участвовал в нападении), действительно имел в своем распоряжении по меньшей мере два MaxxPro и несколько Humvee. В РДК не стали раскрывать, откуда у них эта техника.

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«РИА Новости» со ссылкой на Минобороны публиковало кадры поврежденной техники, оставшейся после ухода диверсантов. Как пишет FT, на некоторых кадрах можно заметить американские машины. Газета отмечает, что такого рода техника входила в пакеты помощи США Украине.