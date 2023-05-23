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Гладков сообщил о погибшем в результате нападения диверсантов

Белгородский губернатор Гладков: при нападении диверсантов погиб мирный житель
Минобороны утром 23 мая сообщило, что проникшие на территорию Белгородской области диверсанты разгромлены. Гладков отметил, что при нападении ДРГ погиб один человек. Ранее он сообщал о 13 пострадавших
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В результате нападения диверсантов в Белгородской области погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка», — написал он.

По словам губернатора, супруга погибшего пострадала, она находится в больнице. «Вся необходимая помощь ей оказывается. Постараюсь ее в ближайшее время навестить», — добавил глава региона.

22 мая Гладков сообщил, что украинская диверсионная группа проникла в Грайвороновский городской округ, который находится на западе Белгородской области и граничит с Украиной. Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Спустя сутки Минобороны отчиталось, что диверсанты разгромлены — они потеряли 70 человек, 4 БМП и 5 пикапов. Режим КТО также был отменен. Гладков ранее сообщал, что при атаке ДРГ ранения получили 13 мирных жителей, а одна женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности при эвакуации жителей из округа.

Следственный комитет завел уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте и покушении на убийство.

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В Кремле говорили, что цель нападения диверсантов — отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска (о взятии города Минобороны объявило 21 мая).

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не причастен к нападению. В украинской версии своего твита он уточнил, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.

Гладков сообщил о погибшем в результате нападения диверсантов
Гладков сообщил о погибшем в результате нападения диверсантов


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Вячеслав Гладков Военная операция на Украине диверсанты Белгородская область погибший
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