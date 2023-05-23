Гладков сообщил о погибшем в результате нападения диверсантов

Минобороны утром 23 мая сообщило, что проникшие на территорию Белгородской области диверсанты разгромлены. Гладков отметил, что при нападении ДРГ погиб один человек. Ранее он сообщал о 13 пострадавших

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В результате нападения диверсантов в Белгородской области погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Все-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка», — написал он.

По словам губернатора, супруга погибшего пострадала, она находится в больнице. «Вся необходимая помощь ей оказывается. Постараюсь ее в ближайшее время навестить», — добавил глава региона.

22 мая Гладков сообщил, что украинская диверсионная группа проникла в Грайвороновский городской округ, который находится на западе Белгородской области и граничит с Украиной. Одновременно были обстреляны свыше десяти населенных пунктов. В регионе был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Спустя сутки Минобороны отчиталось, что диверсанты разгромлены — они потеряли 70 человек, 4 БМП и 5 пикапов. Режим КТО также был отменен. Гладков ранее сообщал, что при атаке ДРГ ранения получили 13 мирных жителей, а одна женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности при эвакуации жителей из округа.

Следственный комитет завел уголовное дело по шести статьям, в том числе о теракте и покушении на убийство.

В Кремле говорили, что цель нападения диверсантов — отвлечь внимание от бахмутского направления и минимизировать политический эффект от потери Артемовска (о взятии города Минобороны объявило 21 мая).

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в Twitter, что Киев не причастен к нападению. В украинской версии своего твита он уточнил, что Киев не имеет «непосредственного отношения» к атаке.



