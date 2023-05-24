Второго подозреваемого в атаке на Белгородскую область объявили в розыск

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МВД объявило в уголовный розыск члена «Легиона «Свобода России» (признан террористической организацией и запрещен в России) Максимилиана Андронникова, следует из базы ведомства.

В ней указано, что Андронникова разыскивают по статье Уголовного кодекса, но не уточняется, по какой. Как отмечает источник ТАСС в правоохранительных органах, Андронникова считают одним из предполагаемых участников украинской диверсионной группы, которая проникла на территорию Белгородской области 22 мая.

Следственный комитет завел дело против Андронникова еще в марте, сказал собеседник агентства. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 208 УК (участие гражданина России в вооруженном конфликте на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам страны). За совершение этого преступления грозит до 20 лет лишения свободы.

РБК направил запрос в СУ СК России по Белгородской области.

Андронников стал вторым предполагаемым участником диверсионной группы, которого объявили в розыск после атаки на Белгородскую область. 22 мая МВД объявило в розыск националиста Алексея Левкина. Как писал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, его также подозревают в участии в диверсионной группе. Кроме того, Левкина опознал на видео член комиссии Совета при президенте России по межнациональным отношениям Александр Дюков, об этом он написал в своем телеграм-канале.

22 мая украинская диверсионная группа атаковала Грайворонский городской округ Белгородской области на границе с Украиной. По данным источников РБК в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции, атака началась в 6:00 с обстрела, затем на территорию округа зашли пехота и бронетехника. В тот же день были обстреляны более десяти населенных пунктов. Погиб один мирный житель, 13 получили ранения. Кроме того, в ходе эвакуации жителей округа умерла женщина 1941 года рождения, причиной стала сердечная недостаточность. По данным властей, ущерб получило не менее 500 домов.

На следующий день, 23 мая, российское Минобороны объявило о разгроме диверсионно-разведывательной группы. По данным ведомства, во время операции были убиты 70 диверсантов, уничтожено четыре БМП и пять пикапов. После этого власти отменили режим контртеррористической операции, который ввели на территории региона после атаки.