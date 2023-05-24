Белгородские власти сообщили об ущербе 500 домам из-за атаки диверсантов

По словам главы Грайворонского округа Бондарева, самые большие разрушения — в селе Козинка, в Грайвороне повреждено около 200 зданий. Диверсанты атаковали область 22 мая, а на следующий день Минобороны сообщило об их разгроме

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Не менее 500 домов, по предварительным данным, повреждены в результате проникновения украинских диверсантов в Белгородскую область, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Грайворонского городского округа Геннадия Бондарева.

По его словам, «чисто визуально» самые большие разрушения — в селе Козинка, «потому что загоняли во дворы технику, окапывались». «В одном Грайвороне только, по предварительным подсчетам, около 200 в разной степени [повреждены]: и жилые дома, и хозяйственные, и производственные, и административные здания», — продолжил чиновник.

22 мая диверсионная группа атаковала Грайворонский городской округ, граничащий с Украиной. По данным источников РБК в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции, атака началась в 6:00 с обстрела, а потом на территорию округа зашли пехота и бронетехника. Одновременно в тот же день были обстреляны более десяти населенных пунктов. Погиб один мирный житель, 13 получили ранения, а женщина 1941 года рождения умерла от сердечной недостаточности во время эвакуации. Из сел Глотово и Козинка вывезли около ста человек.

На следующий день после атаки Минобороны заявило о разгроме диверсионно-разведывательной группы. По данным ведомства, во время операции были убиты 70 диверсантов, уничтожено четыре БМП и пять пикапов. После этого власти отменили введенный из-за нападения режим контртеррористической операции.