Президент Зеленский: не все на Украине будут довольны итогом конфликта с Россией

Зеленский счел, что не все будут довольны итогами конфликта с Россией

ВСУ отступят, если доставка боеприпасов от США по новому пакету помощи затянется, предупредил Зеленский. Он считает, что конфликт может завершиться не самым устраивающим всех образом

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Условия завершения полномасштабного конфликта России и Украины устроят не всех, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», — сказал он и добавил, что Киев должен победить.

В том же интервью Зеленский выразил благодарность США за «настолько значительную помощь», имея в виду одобренный конгрессом и президентом закон о выделении на военную поддержку Украины $61 млрд. Он понадеялся, что оружие поступит в распоряжение украинской армии как можно скорее. «В ином случае они отодвинут нас назад, это правда. Наш народ понимает это, должны понимать и американцы», — добавил президент.

Сейчас на поле боя преимущество за Россией, признавали ранее власти США. «[Ситуация] не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», — оценил накануне Джон Кирби, представитель Белого дома. Советник американского президента Джейк Салливан счел возможным, что российская армия в течение ближайших недель добьется тактических успехов. ВСУ, напомнил он, были вынуждены нормировать расход снарядов из-за долгого обсуждения закона о военной помощи конгрессменами, что привело к потере позиций.

Украина получит то, что нужно для победы, но это не гарантирует саму победу, указали опрошенные Politico американские чиновники на условиях анонимности. Один из них напомнил, что проводить военные операции — сложная задача. Другой собеседник рассказал о широких дискуссиях, как должен выглядеть «победный финал для Украины».

Пентагон заранее переместил вооружение, предназначенное для Украины, ближе к границам страны — на склады в Германии и Польше. Вашингтон рассчитывает передать груз в течение нескольких дней. Первый пакет помощи в рамках нового закона будет одним из крупнейших за все время, его оценивают примерно в $1 млрд. Он включает артиллерийские снаряды калибра 155-мм, боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger, БМП Bradley и другое.

«Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которые уже наверняка готовы <…>, они не изменят динамику на фронте», — уверен представитель президента России Дмитрий Песков. Он напомнил, что прежде «все считали дни до полного поражения России», но ситуация со временем изменилась. Президент Владимир Путин предлагал для завершения конфликта перестать помогать украинской армии с вооружениями.