Кирби: ситуация в Донбассе развивается не в пользу Украины

В Белом доме заявили о ситуации не в пользу Украины в Донбассе

Украина ожидает поступление новой помощи от США. Пока ситуация развивается в пользу России, признает Белый дом. США планируют оперативно согласовать и доставить груз ВСУ, в которых наступил снарядный голод

Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Полномасштабные бои в Донбассе развиваются не в пользу Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Трансляцию вел Белый дом на YouTube.

«Это не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», — сказал он.

Украинские военнослужащие жалуются на снарядный голод, нехватку боеприпасов будет призваны восстановить возобновляющиеся поставки военной помощи от США. Соответствующий законопроект преодолел сопротивление палаты представителей, сенат и президент Джо Байден уже пообещали быстро одобрить пакет поддержки.

Как выяснил CNN, оружие заранее расположили на немецких и польских складах, чтобы за несколько дней передать ВСУ после формального утверждения властями США. По сведениям телеканала, доставка припасов будет сложной и мгновенно передать их не выйдет.

До того как законопроект получил одобрение нижней палаты конгресса, ЦРУ прогнозировало, что Украина рискует потерпеть поражение к концу года, если помощь так и не поступит.

В Москве заявляют, что западная помощь не помешает России достичь целей военной операции.

«Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину, сделает больше погибших украинцев по вине киевского режима», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.