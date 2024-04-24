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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом не исключил «тактические успехи» России, несмотря на помощь ВСУ

Салливан не исключил тактические успехи России в боях, несмотря на помощь ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Выделение Украине военной помощи от США — «хорошая новость», но Россия в ближайшее время может добиться «тактических успехов» в боевых действиях, сказал Салливан. Шойгу заявлял о расширении зоны контроля российских войск в ДНР
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Россия, несмотря на одобрение выделение США военной помощи Украине, может добиться успехов в ходе боевых действий, заявил на брифинге советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Разумеется, возможно, что Россия добьется дополнительных тактических успехов в ближайшие недели», — сказал Салливан.

Он отметил, что в последние полгода, пока в США шло согласование выделения Украине помощи, ВСУ были вынуждены «нормировать» использование боеприпасов, что привело к потере Киевом некоторых территорий на востоке страны — в том числе города Авдеевка под Донецком (Россия взяла ее под контроль в феврале). То, что Вашингтон наконец одобрил финансирование военной помощи, Салливан назвал «хорошей новостью для Украины».

По его словам, украинская армия «по-прежнему находится под сильным давлением на поле боя». США сейчас будут пытаться заполнить «дыру» в ее обеспечении, которая образовалась из-за задержки финансирования, и в первый пакет войдут необходимые ВСУ артиллерийские снаряды, боеприпасы для РСЗО HIMARS, Javelin, Stinger, средства ПВО. Салливан выразил уверенность, что в дальнейшем в этому году Киев сможет получить преимущество в конфликте.

Шойгу доложил о расширении зоны контроля российских войск в ДНР
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В апреле Россия взяла под свой контроль несколько населенных пунктов в ДНР: это села Новомихайловка (расположено недалеко от Донецка, южнее города Марьинка), Богдановка (расположенной между Часовым Яром и Бахмутом (Артемовском) и др. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу накануне, 23 апреля, российские военные занимаются расширением зоны контроля в селах Бердычи (под Авдеевкой) и Георгиевка (под Марьинкой).

На следующий день президент США Джо Байден подписал закон о выделении средств на финансирование военной помощи Украине на общую сумму $60,64 млрд. Из них $23,2 млрд будут выделены на восполнение запасов США; $13,8 млрд — на закупку вооружений для Украины, $11,3 млрд — на «текущие военные операции США в регионе», $7,9 млрд — на поддержание функционирования украинского правительства, и $26 млн — на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью. Документ, в частности, предусматривает передачу ВСУ дальнобойных ракет ATACMS.

Новые поставки оружия Украине не изменят динамику в зоне боевых действий, ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после одобрения Байденом военной помощи Киеву.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США военная помощь Военная операция на Украине
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