Украина применила тайно полученные от США ATACMS

Киев получил от США «значительное» число дальнобойных ракет ATACMS. Их отправку в феврале одобрил Джо Байден, но об этом не объявляли по просьбе Украины. Кремль говорил о возможности создания «санитарной зоны» из-за поставок Киеву

Фото: lockheedmartin.com

Соединенные Штаты в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS, и Киев уже использовал их, сообщают Reuters, Politico и AP со ссылкой на американских чиновников. До сегодняшнего дня о таких поставках не объявлялось.

По данным изданий, в мартовский пакет помощи на сумму $300 млн вошло «значительное» количество таких ракет.

Представитель Пентагона Гаррон Гарн позднее сообщил, что передачу ракет в феврале одобрил президент Джо Байден, передает CNN. По его словам, о поставках не объявляли ранее по просьбе Киева.

ВСУ впервые применили ракеты утром 17 апреля, пишет Reuters.

19 апреля российское Минобороны отчиталось, что ПВО сбила три ракеты комплекса ATACMS над Черным морем, не уточнив их дальность. Она отличается в зависимости от модификации, например, у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) дальность составляет 165 км. В октябре 2023 года Белый дом США сообщил о передаче Киеву «небольшого количества» именно таких ракет.

Дальность ATACMS block IIA (MGM 164B) — 300 км. Украинская сторона долгое время просила западные государства о передаче дальнобойного оружия. США изначально выступали против, опасаясь, что Киев может применить их для целей «глубоко внутри России». Позиция Вашингтона изменилась по мере продолжения военных действий и ударов по объектам украинской инфраструктуры, пишут Reuters и AP. Также на решение властей повлияли данные о том, что Россия использовала баллистические ракеты, полученные от КНДР (об этом, в частности, заявляли в Белом доме). И Москва, и Пхеньян отрицают, что Северная Корея оказывает России военную помощь.

Передача Украине дальнобойных ATACMS предусмотрена в законе о помощи Киеву на $60,64 млрд, который 24 апреля подписал президент США Джо Байден. Одобрению этого проекта предшествовали многомесячные споры в американском конгрессе.

Россия осуждает военную помощь Украине со стороны других стран. В Кремле заявляли, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть военную инфраструктуру ВСУ на безопасное расстояние от российских границ. 24 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по «санитарной зоне» не изменилась.